Esposa de Edwin Luna posa con un sexy bikini para lucir su delgada figura

Sin embargo, la osadía de Kimberly Flores le resultó todo lo contrario

El público dice que su cuerpo es obra de las cirugías y del photoshop

Kimberly Flores, la despampanante esposa del cantante Edwin Luna, intentó causar sensación con una atrevida foto, al lucir su cuerpo en un sexy bikini, pero le salió el ‘tiro por la culata’, ya que creen que usó photoshop.

La curvilínea mujer, decidió subir una postal en su cuenta oficial de Instagram @kimfloresgz, con la cual logró obtener 102 mil reacciones de me gusta y poco más de 850 comentarios, hasta la mañana de este lunes 22 de febrero.

En la imagen, la joven mostró sin pudor todos sus atributos y dejó más de uno con el ojo cuadrado, ya que es impresionante lo delineada que luce su figura.

Sin embargo, para muchas persona su figura resultó una exageración y se aventuraron a decir que era obra del photoshop.

Los comentarios más agresivos respecto a su figura, se publicaron en la cuenta del programa de Suelta la Sopa, y dejaron ver que la esposa de Edwin Luna, que posa en bikini, no es de las consentidas del público.

De inmediato las críticas comenzaron a hacer su aparición: “El Photoshop en su máximo nivel a kilómetros se ve”, “y ¿Porqué no se le ve así la retaguardia? En los videos he visto entrevistas de ella y no la tiene así, está bien flaquita”.

Algunas personas más comentaron: “Cuál para el tráfico, bien operada que está, y más filtro no se pudo poner”, “ella si se hizo el BBLT no me va a decir que el cuerpo es apunta de puro ejercicio, de levantar pura pesa en el gym, esa mera es la que yo quiero lol”.

“Cuando hacen sus videos nada que ver… Puro Photoshop”, “casi se encaja en puño en la cintura para hacerla notar… porque si la miraran en persona es una tabla… es muy flaca”, señalaron más internautas.

Pero una una mujer no pudo ocultar su molestia y lo dejó bien claro: “Me empu…. que luzcan cuerpos arreglados, se meten al gimnasio y le hacen creer a nosotras, simples mortales, que haciendo ejercicio tendremos ese cuerpo de plástico”.