Los comentarios más agresivos respecto a su figura, se publicaron en la cuenta del programa de Suelta la Sopa, y dejaron ver que la esposa de Edwin Luna, que posa en bikini, no es de las consentidas del público. De inmediato las críticas comenzaron a hacer su aparición: “El Photoshop en su máximo nivel a kilómetros se ve”, “y ¿Porqué no se le ve así la retaguardia? En los videos he visto entrevistas de ella y no la tiene así, está bien flaquita”.

Algunas personas más comentaron: “Cuál para el tráfico, bien operada que está, y más filtro no se pudo poner”, “ella si se hizo el BBLT no me va a decir que el cuerpo es apunta de puro ejercicio, de levantar pura pesa en el gym, esa mera es la que yo quiero lol”. “Cuando hacen sus videos nada que ver… Puro Photoshop”, “casi se encaja en puño en la cintura para hacerla notar… porque si la miraran en persona es una tabla… es muy flaca”, señalaron más internautas.