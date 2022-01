El shampoo de manzanilla funciona para aclarar el cabello, por lo cual la modelo optó por defenderse de esta forma, dando a entender que su pequeña se baña utilizando este producto. Muchos usuarios han estado comentando lo que piensan al respecto, unos no creen lo que dijo Kimberly Flores.

Y es que, no es la primera vez que se mete en polémicas la esposa de Edwin, pues hace un tiempo se comenzó a rumorar que la guapa modelo había engañado a su esposo, por lo cual, después se supo, que el cantante la perdonó porque él también la había engañado ¿Qué sucedió realmente?

Critican Kimberly Flores hija. La ex participante de “La Casa de los Famosos”, está siendo fuente de criticas luego de que, a través de una cuenta en Instagram dijeran que supuestamente, Kimberly Flores le tiñó el cabello a su hija, a quien comparte con el intérprete de “Fíjate que sí”, Edwin Luna.

Critican Kimberly Flores hija: “No le creo que sea por el shampoo” Comentan los usuarios

Los comentarios dentro de la publicación se dividen: hay personas que dicen que efectivamente, el shampoo de manzanilla sí ayuda para aclarar el cabello, por otro lado, hay personas que dicen que este tratamiento tiene que ver, pero que es imposible que a la niña de la modelo, se le haya aclarado de forma tan rápida.

“Es cierto el shampoo de manzanilla les aclara el cabello, las que lo tienen algo claro desde él nacimiento”, “Creo que mucha gente no sabe del jabón Grisi? Yo lo compraba para mi niña de chiquita”, “que buen chiste y la gente que lo cree WOW “, “Si aclara, pero no tan exagerado y no tan rápido como el de la niña”, “No creo que sea el shampoo bueno por si las moscas lo voy ha comprar”, “Y si se lo pintó ¿Qué les importa?”.