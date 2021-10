Kimberly Flores finalmente pidió una disculpa pública a su esposo Edwin Luna

El comportamiento de la cantante y modelo en La Casa de los Famosos dejó mucho qué desear

La guatemalteca dio palabras en un video para su esposo y su familia Kimberly Flores causó sensación e indignación desde su participación en 'La Casa de los Famosos', reality show donde 'coqueteó' con el actor Roberto Romano y por lo que la acusaron y señalaron de serle supuestamente infiel a su esposo Edwin Luna y ahora luego de que el cantante la sacara del programa, ahora finalmente pide disculpas. El comportamiento de la modelo, cantante guatemalteca en 'La Casa de los Famosos' provocó que la gente la tuviera en un mal concepto dado que tenía hijos y un esposo que la estaban viendo en 'coquetería' con Roberto Romano a lo que ahora, la morena dice 'fue actuado' o 'estrategia'. Kimberly Flores hace disculpa pública a su esposo Edwin Luna Mediante un video de su canal de YouTube, Kimberly Flores sentada en un jardín junto a su esposo Edwin Luna, aparece bastante seria y directa para aclarar rumores, señalamientos y sobretodo para pedir disculpas por su comportamiento en el reality show 'La Casa de los Famosos'. "Quiero pedir una disculpa públicamente a Edwin porque creo que más que mi esposo, es un artista que tiene una trayectoria de muchísimos años, una trayectoria que le ha costado también muchísimo esfuerzo y se me hace injusto que a raíz de este programa o de las estrategias que se usaron, o la actuación que también se metió, él sea tan señalado…", comenzó diciendo Kimberly Flores.

¿Arrepentida de lo que hizo en ‘La Casa de los Famosos’? Esposa de Edwin Luna le pide disculpas “En parte es a él al que le debo las explicaciones, gracias a Dios estamos pasando un momento muy bonito porque hemos platicado como nunca, nos hemos desahogado como nunca, llevamos una terapia en familia y en pareja que es muy importante, nos estamos conociendo muchísimo más, pero creo que esta disculpa sí la merecía porque no se me hacen justos tantos ataques…”, continuó diciendo. Kimberly Flores fue muy clara e incisiva en decir que su comportamiento nunca fue una infidelidad y que ama y respeta a Edwin Luna por sobretodas las cosas, aunque su comportamiento en ‘La Casa de los Famosos’ indicó otra situación… “La gente que vio 24/7 el programa, sabemos que no llegamos a ese punto pero quiero que sepan que para mi Edwin es alguien que merece mucho respeto….”, manifestó.

¿La gente no le cree a Kimberly Flores? La Casa de los Famosos la puso en la mira Kimberly Flores explicó que ella no esperaba que Edwin Luna fuera a sacarla del reality show y expresó su impacto al verlo llorar y pensó que algo le habría pasado a sus hijos, sin embargo jamás esperó que las razones de su esposo tenían que ver con declaraciones de su propia madre sobre los niños de la guatemalteca. “Yo platiqué con él antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ y le dije que cualquier situación con mi mamá, o mi abuela, o él o mis hijos, que no dudara en buscar la manera de buscarme y sacarme, fue algo que lo hablamos porque para nosotros primero siempre va la familia”, fue enfática en decir la razón de su salida.

Para la esposa de Edwin Luna, todo ‘se malinterpretó’ en la Casa de los Famosos La esposa de Edwin Luna pidió perdón pero también dijo que todo se malinterpretó en ‘La Casa de los Famosos’: “Eran los niños, era que había aparecido mi mamá, era todo lo que se había malinterpretado afuera porque eso fue mala interpretación y me estaba metiendo mucha información y no sabía…”, comentó. Pero reveló que su hijo fue diagnosticado con un padecimiento que provoca que sienta sus emociones mucho más intensas que una persona normal y la falta de mamá les afecto demasiado, según palabras de Kimberly Flores, se le salió de las manos a Edwin Luna y el bullying que les hicieron por su comportamiento en ‘La Casa de los Famosos’, provocaron que tomara la decisión de ir por ella al reality.

Edwin Luna responde a la disculpa de su esposa Kimberly Flores Mientras Kimberly Flores explicó todo, Edwin Luna aseguró que no fue su intención portarse mal con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Monterrey: “En ese momento nos necesitábamos más como pareja, como familia, platicarlo nosotros, después de que nosotros platicáramos todo…”, contestó. El video fue posteado en la cuenta de YouTube del programa ‘Hoy Día’, y los comentarios de la gente aparecieron sin piedad: “La gente no es tonta, esta que cree que somos ciegos?”, “No pues su amiga Verónica ya contó que estuvieron en el hotel antes de entrar a la casa”, “Se empeña en negar las cosas cuando la realidad es otra y todos lo vimos”, “Le quedó feo , muy feo lo que hizo nunca pensé, si lo hizo por publicidad quedó perjudicada ella. Una mujer casada con un hombre famoso y para más con hijos. Te pasaste”, “Jajaja en conclusión es una mustia”, opinaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE KIMBERLY FLORES PIDIENDO DISCULPAS A EDWIN LUNA

Aseguran que todo está bien en su matrimonio “Son unos ridículos”. Se revela un video en donde aparece el cantante mexicano Edwin Luna a lado de su esposa, la modelo guatemalteca, Kimberly Flores mandando un contundente mensaje para todos los internautas en redes sociales, y seguidores del programa de ‘Suelta la sopa’ se van en contra de la pareja, afirmando que ambos terminarán como Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos. Vaya que las cosas no parecen ir mejorando para Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores, y es que después de que la guatemalteca ingresó al reality La Casa de los Famosos, la pareja se convirtió en un tema diario, esto debido a que mucho se argumentó que Kimberly le estaba siendo infiel al cantante de La Trakalosa de Monterrey con su compañero de programa, el actor Roberto Romano. Tras esto, fue el mismo cantante quien le pidió a la modelo salirse del reality semanas después, ya que a palabras de Edwin Luna, sus hijos no se encontraban bien, afirmando que lloraban la mayoría de los días por su mamá, además de que hijo mayor tenía varios problemas personales que Kimberly Flores tenía que tratar. Y es que a pesar de que la guatemalteca ya no está más en el reality, eso no ha impedido que seguidores en redes sociales dejen de hablar de ella, ya que desde que se salió de La Casa de los Famosos, muchos han asegurado que la relación pronto llegará a su fin, a pesar de que ambos han dicho en muchas ocasiones que esa idea no ha pasado por sus cabezas.

Lo toman como broma; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje tras escándalo de La Casa de los Famosos Ante estas innumerables críticas por parte de muchos usuarios en redes sociales, en especial para el cantante originario de Monterrey, Edwin Luna, a quien no lo bajan de ser una persona “cornuda”, los artistas han decidido mandar un contundente mensaje en redes sociales, tomando como broma todo lo que están diciendo sobre ellos. Fue a través de la cuenta de Instagram del programa de Suelta la sopa, en donde Kimberly y Edwin decidieron responder a todas las cítricas, una vez más, y tomarlo como broma, asegurando que nada de lo que la gente estaba comentando era verdad, esto provocó que usuarios afirmaran que la historia iba a terminar igual que la de Chyno Miranda y su esposa.

Se ríen de las críticas; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje tras La Casa de los Famosos Al pie del video, el cual ya cuenta con más de 193 mil reproducciones, la cuenta de Instagram del programa de Telemundo escribió lo siguiente: “Kimberly Flores y Edwin Luna le manda un mensaje a la gente que los critica y busca indirectas en las fotos y frases que postean, ¿Qué opinas?” En dicho clip se logra observar a Kimberly a lado del cantante, mientras que la modelo en tono de burla le pregunta a su esposo lo siguiente: ” Oye amor, ¿qué opina de eso?, que ahora hasta nos leen los ojos, las cejas los dedos y todo lo demás, a ver que vean está sonrisa jaja”, inició la también estrenada cantante guatemalteca.

¿Terminarán como Chyno y su esposa?; Edwin Luna y Kimberly Flores mandan mensaje Posteriormente a este mensaje, Edwin Luna y Kimberly Flores comenzaron a jugar y a bromear al respecto, mientras que hacían diferentes caras y poses frente a la cámara en señal de que realmente no les importaba mucho los comentarios que los usuarios en redes sociales le decían respecto a su relación. Sin embargo, quienes no se lo tomaron en broma fueron los millones de seguidores de la cuenta de Instagram de Suelta la sopa, quienes no dudaron en dejar su comentario y opinión al respecto, asegurando que ambos iban a terminar como Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos, quienes juraban y perjuraban que continuaban juntos cuando esto no era así.