En revelador video, Kimberly Flores cuenta la verdad sobre su pasado

Tras descubrirse su secreto, la esposa de Edwin Luna admite lo inevitable

"Tratan de lavarle la imagen, pero la muchacha es bien sueltita", dicen usuarios Luego del escándalo en que se vio envuelta en el reality show La casa de los famosos con Roberto Romano, a tal grado que su esposo Edwin Luna la fue a 'sacar', la modelo guatemalteca Kimberly Flores cuenta la verdad sobre su pasado. En un video que subió recientemente a su canal de YouTube, el cual a la fecha tiene más de 100 mil vistas, Kim admite lo inevitable tras descubrirse su secreto. Llama la atención que decidió desactivar la opción de los comentarios para sus seguidores. ¿A qué temerá? Kimberly Flores comparte "lo que nadie sabe" de su pasado "Por primera y última vez, voy a tocar este tema, que es el de mi pasado, porque como dice la palabra, es mi pasado y ya pasó, pero quiero que ustedes conozcan más de mi vida, de mi historia, por mí, porque mucha gente ha inventado y creado historias como siempre lo hacen con mi vida". Con rostro serio, Kimberly Flores comentó que en su infancia vivió tanto con su abuela como con una tía, con las cuales convivió muchísimo en diferentes etapas de su vida y que le enseñaron muchas cosas, pero aún faltaría más por decir.

Habla de sus padres Nacida un 15 de abril, el mismo día que nació su abuela, en Guatemala, Kimberly Flores confiesa que tiene muy pocas imágenes con su mamá, ya que siempre estuvo en Estados Unidos para darles una mejor vida a ella y sus hermanos, por lo que fue criada por su tía y su abuela en diferentes épocas. “De mi papá también sé muy poco porque también lo conocí ya muy grande, yo ya tenía 14 años cuando conocí a mi papá, no lo conocía antes, no sabía de su existencia ni tampoco de un hermano, Miguel, al que quiero muchísimo y siempre estamos en comunicación, aunque tenemos años de no vernos”.

Kimberly Flores pasó una infancia difícil La esposa de Edwin Luna, mirando de frente a la cámara en todo momento, compartió que vivió una niñez muy dura y triste, y aunque sus abuelos, así como su tía, siempre le dieron todo su cariño, reconoce que sus papás le hicieron mucha falta. “Llegas a extrañar esos momentos donde hay cumpleaños, donde viene el día de la Navidad, que es un momento donde tienes que compartir con todos y no fue así. Siempre les he dicho que vengo de muy abajo porque para mí ser humilde, una persona es escasos recursos, no me gusta catalogarla de pobre, porque todos estamos en un mismo nivel, pero sí carecíamos de muchas cosas”, reveló Kimberly Flores.

La han criticado por ser pobre La modelo guatemalteca confesó que ha recibido críticas por su origen humilde, pero dice que es algo que a ella le da mucho orgullo, ya que le enseño a ser fuerte y a valorar todo lo que tiene, y sobre todo, a trabajar más duro por sus hijos. “Siempre fui criada entre hombres, entre mis tíos y mis hermanos, era la única mujer, pero mi abuela nos enseñaba ese lado de ser niña, de ser más femenina, de no silbar, de no andar como ellos en las calles jugando futbol y todo eso”.

“No tengo amigas de mi niñez”: Kimberly Flores Al vivir tanto con su abuela como con su tía, Kimberly Flores estuvo en diferentes escuelas, por lo que reconoce que no tiene amigas de esa época de su vida. En una etapa, su mamá regresó de Estados Unidos y se la llevó con ella por un tiempo. “No sé por qué ya no pudo y me mandó de regreso, creo que Dios sabe por qué hace las cosas, me trajo de regreso otra vez y me dejó con mi abuela y así fui creciendo, llegué a mi etapa de adolescente, la cual fue una etapa más difícil, donde empiezas a ser más rebelde y te da rabia muchas cosas”.

Recuerda su adolescencia La esposa de Edwin Luna recuerda que su mamá regresó justo para su fiesta de XV años, la cual fue sorpresa: “Creí que iban a estar mis papás, no pudieron y entré a la iglesia con mis abuelos, también fue un momento que va a quedar marcado en mí”. Entre los 16 y 17 años, recuerda que comenzó a ser más rebelde, incluso tuvo problemas con algunos compañeros de su escuela por varias cosas, principalmente se burlaban de ella por su origen humilde. Recuerda que sus hermanos siempre la protegieron cuando los demás empezaron a estar detrás de ella.

Kimberly Flores habla sobre el padre de sus dos hijos Si en algo Kimberly Flores suele ser muy discreta es en hablar sobre el padre de sus hijos, a quien conoció cuando era apenas una jovencita: “Empezamos una relación muy cortita, como que entre novios y no, y ahí es donde yo quedo embarazada”. “Yo se lo cuento a él, él no lo acepta, y no aparece un tiempo, pero él tiene mi misma edad, entonces estaba muy asustado, al igual que yo. Yo escondí mi embarazo hasta los 6 meses, fue con muchos miedos, no sabía qué hacer, pero en la vida jamás me voy a arrepentir de mi hijo”.

“Me sentía muy sola” Al no hablar con el papá de sus hijos durante su embarazo, Kimberly Flores recuerda que se sentía muy sola y desesperada: “(Lo de su embarazo) fue algo también muy duro porque no fue aceptado en mi familia al principio y tuve qué agarrar mi camino muy joven”. La modelo guatemalteca reveló que su hijo nació en un hospital gratuito, y al no recibir apoyo de sus familiares, muchos vecinos le obsequiaron ropa, además de que no la dejaron sola en ese momento. Aún le faltaba mucho más por vivir.

Su ‘polémica’ vida laboral En ese tiempo, para sacar adelante a su hijo, Kimberly Flores decidió trabajar en una discoteca, por lo que muchas personas la han criticado duramente y la han catalogado como ‘teibolera’ y ‘bailarina exótica’, aunque asegura que nunca “trabajó de eso”. Años más tarde, trabajó de edecán, algo de lo que nunca se ha arrepentido ni se avergüenza. “Siempre recibí el apoyo de mucha gente alrededor. Meses después, ya decido contestarle al padre de mis hijos y llegamos a un acuerdo, la abuela de mi hijo siempre me apoyó y mi vida cambió desde que la conocí, ya no tenía muchas preocupaciones”.