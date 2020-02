Kim Kardashian luce despampanante en diminuto bikini

Zuleyka Rivera presume cuerpazo en la playa

¿A cuál de las dos exhibe mejor sus atributos?

Kim Kardashian es ‘puesta en su lugar’ por Zuleyka Rivera enseñando cuerpazo en un sexy bikini.

Si de figuras se trata, tanto Kim Kardashian como Zuleyka Rivera tienen mucho que mostrar, pero en esta ‘batalla’ una de las dos salió triunfadora.

Recientemente la esposa de Kanye West compartió unas fotografías que le tomó su amado en su escapada de San Valentín.

Ella lucía un diminuto bikini negro que dejaba ver absolutamente todas sus curvas.

“Bella”, “Diva Divina”, “Wao qué mujer”, “Fascinante mujer”, “Abran paso”, “La culamen en acción!!”, “Bella, divina”, fueron algunos de los halagos que sus admiradores dejaron en la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día.

Pero rápidamente empezó la polémica.

“De que le sirve, si cuando la pasan la kiss camera no la besa en público. Ella es bella todo y ál no la trata bien como se ve. Digo yo.”, comentó una persona que estaba al tanto de lo ocurrido en el Juego de las Estrellas de la NBA.

Aunque otros dirigieron sus críticas a la falta de naturalidad.

“Y qué tal bien maquillada, esa no disfruta de lo hermoso que es ir a que las olas te den una buena arrastrada, yo no soy perfecta, ni bonita, pero lo natural es lo mejor y lo mejor de la vida es disfrutar de verdad cada momento”, “No esas caderas son exageradas no bonita”, comentaron.

“Y toda esta imagen requería riqueza ilimitada, derechos de lujo, un departamento de maquillaje, un departamento de vestuario, cámaras profesionales y un equipo de iluminación. Es tan natural!”, “Bien natural ella, sí pues!!!!”, agregaron otros con un toque de ironía.

Kim Kardashian hermosa, pero Zuleyka Rivera roba corazones

Kim no fue la única que lució despampanante en traje de baño, la boricua Zuleyka Rivera también hizo de las suyas.

Hace un tiempo, compartió en su cuenta personal de Instagram una foto en la que está gozando de una playa en Puerto Rico.

Ella apareció en un bikini blanco que dejaban en evidencia lo bien trabajado de su esbelta figura y en una sexy pose terminó por robar el corazón de sus fanáticos.

“Tendré que empezar a entrenar porque cuando tenga tu edad quiero estar así de buena y divina jajajaja”, “La más dura de todas las duras, cuando sea grande quiero ser como tú”, reconocieron un par de admiradoras.

“La mujer más bella del mundo”, “Tremenda pose!! Estás lindísima”, “No hay competencia”, “Es que te adoro”, “Hermosa, bella, preciosa”, “La más bella”, “Hot mama”, “BONITA, FOTO Y ME ENCANTAS, MUCHO…”, “Diosa”, “Fabulosa y espectacular”, “Flaca, pero poderosa”, fueron algunos de los halagos que llovieron sobre la modelo.

Algunos más atrevidos le escribieron: “Waww mi amor, te ves muy sexy y sensual. Te amo”, “Wow cuerpazo”, “Calienteee”, “Amo tus abs…”, “Mamasita”, “Que potrank”, “La Real Cuerpa”, “D verdad que estás bien buena. mami”.

Mientras tanto Eric García destacó: “Qué belleza natural”; al igual que Gilbert “Tu si eres un encanto natural”.

“Te amo mujer pareces un ángel caído”, dijo uno más romántico.

“Tengo que confesar que no me veo así”, dijo bromeando Rose Palm.

Kim Kardashian o Zuleyka Rivera… ¿quién luce mejor en bikini?