Kim Kardashian compartió una predicción que al parecer fue hecha en el 2008 en la que se hablaba sobre el coronavirus.

Todo comenzó cuando su hermana Kourtney Kardashian advirtió a la familia sobre un texto que llegó a sus manos.

La famosa lo quiso compartir con el público a través de su cuenta de Twitter y escribió: “Kourtney acaba de enviar esto en nuestro chat grupal”.

Junto al mensaje iba una fotografía de un libro, al parecer escrito por la psíquica Sylvia Brown en 2008, con un párrafo destacado.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020