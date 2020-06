La estrella de The Keeping Up With The Kardashians se une a las exigencias de justicia

Kim Kardashian exigen investigación por la muerte del guardia de seguridad hispano Andrés Guardado

El joven de 18 años fue baleado por alguaciles

La socialité y empresaria norteamericana Kim Kardashian alza la voz y pide justicia por ataque al guardia de seguridad de origen hispano Andrés Guardado, al sur de California, de acuerdo a información proporcionada en el portal de noticias de southasianexpress.

De acuerdo a las primeras investigaciones se ha determinado que el joven de 18 años de edad fue murió a manos de los agentes policiacos del del condado de Los Ángeles en Gardena.

De momento los familiares han calificado el crimen como un asesinato policial sin justificación, sin embargo, la oficina del sheriff explicó: “El sospechoso no fue reconocido como oficial de seguridad con licencia por el estado de California”.

Y continuó: “Además, el sospechoso no llevaba ropa identificable ni uniforme que indicara que estaba trabajando en calidad de guardia de seguridad”.

Ante esto, la socialité Kim Kardashian se unió a los reclamos de justicia y de manera textual escribió en Twitter: “¡Por favor, investiguen este asesinato!”.

En una ocasión anterior, la empresaria americana y estrella de reality show The Keeping Up With The Kardashians ya se había expresado contra el sistema de justicia de Estados Unidos al cual calificó como “injusto y roto”.

La exigencia de justicia de la estrella de televisión se da en un ambiente álgido por las muertes y desapariciones de varios hispanos y afroamericanos a manos de policías o personas blancas.

Todo comenzó hace unas semanas con la muerte de George Floyd durante una custodia policial en Minneapolis, en la que 4 policías lo sometieron pero uno de ello, Derek Chauvin, le clavó su rodilla en el cuello, mientras la víctima decía “no puedo respirar”.

Después de varios minutos sometido el hombre afroamericano falleció y la filtración del video corrió como pólvora en el mundo, situación que provocó protestas violentas para exigir justicia y un freno los actos racistas.

De allí siguió la muerte de Kayshard Brooks en Atlanta, que tras una persecución en u estacionamiento de un restaurante de comida rápida, recibió dos disparos de un agente policiaco.

Desde entonces han salido videos y publicaciones de gente hispana o afroamerica que son víctimas de racismo, de allí le siguieron el destape de la desaparición de la soldado Vanessa Guillén y del soldado Gregory Morales.

Ahora con el crimen de Andrés Guardado, la gente ha vuelto a las calles y una muestra de ello es la axigencia de Kim Kardashian por hallar justicia ante esta muerte.

Precisamente ayer domingo, las protestas contra el abuso policial regresaron a Los Ángeles aupadas por la muerte de un joven hispano guardia de seguridad que fue baleado por alguaciles de esta ciudad la noche del jueves, dando continuidad a las manifestaciones iniciadas por la muerte de George Floyd.

El rechazo nacional del uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades locales cuando se trata de arrestos a minorías tomó en Los Ángeles un nuevo impulso, tras el incidente que cobró la vida de Andrés Guardado, quién murió el pasado 18 de junio.