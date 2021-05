Según reportan medios locales, la demanda fue presentada en nombre de siete trabajadores del condado de Los Ángeles, California, porque supuestamente la estrella de reality show no pagó los salarios correspondientes y no dio los descansos establecidos legalmente.

En los documentos, los trabajadores alegan que no se les entregaron recibos de pago, no se les pagó en un horario regular, no se les dieron descansos para comer ni para descansar, no se les reembolsaron adecuadamente los gastos, no se les proporcionó un sistema para registrar sus horas y, por lo tanto, no se les pagó por todas sus horas, incluidas las horas extras.

La revista informó que como los empleados fueron contratados por una empresa, y no directamente por Kim Kardashian, no se consideraba responsable de los acuerdos a los que esta tercera parte llegó con su personal. “Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se resuelva amistosamente en breve”, dijo el representante de Kim.

Las bodas de Kim Kardashian

La solicitud de divorcio llegó tras el anuncio en septiembre de que el programa que hizo famosa a su familia, “Keeping Up With The Kardashians”, llegará a su final en 2021 luego de 14 años al aire. Aunque la unión no fue duradera, sí superó los pronósticos de muchos cínicos que pensaron que su ruina era inevitable dadas sus respectivas personalidades enormes, la conocida volubilidad de West y el hecho de que el matrimonio previo de Kardashian, con el exjugador de la NBA Kris Humphries, fue realmente fugaz.

Kardashian se casó por primera vez a los 19 años, en el 2000, con el productor musical Damon Thomas, y se divorció de él en 2004. En 2011 se casó con Humphries en una boda muy publicitada que se transmitió por televisión, como un especial de dos partes en “Keeping Up With the Kardashians”.