El líder norcoreano realizó las declaraciones desde una exhibición de armas

Acusó a EE.UU. de crear tensiones

¿Se espera una guerra? Kim Jong Un anuncia ejército "invencible" y arremete contra EE.UU. El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó una inusual exhibición de sistemas de armas y prometió desarrollar unas fuerzas armadas "invencibles", arremetiendo contra Estados Unidos. El presidente de Corea del Norte, acusó a Estados Unidos de crear tensiones y de no tomar medidas para demostrar que no tiene intenciones hostiles hacia el país, según reportó la prensa estatal este martes, de acuerdo con The Associated Press. Kim Jong Un anuncia ejército "invencible" En un aparente intento continuo por crear una división entre Washington y Seúl, Kim también señaló que su objetivo de reforzar sus fuerzas armadas no va en contra de Corea del Sur y que no debería haber otra guerra entre los pueblos coreanos. Kim pronunció su discurso el lunes durante la "Exhibición de Desarrollo de Defensa 'Autodefensa 2021′", un evento para celebrar el 76to aniversario del Partido de los Trabajadores, el cual se cumplió un día antes, señala The Associated Press.

Kim Jong Un revela avances de su ejército La prensa surcoreana reportó que es el primer evento de este tipo que realiza Pyongyang. “Estados Unidos ha dicho con frecuencia que no es hostil hacia nuestro Estado, pero no existe evidencia basada en hechos que nos haga creer que no son hostiles”, dijo Kim. Lo anterior, fue revelado por la Agencia Central de Noticias Coreana. “Estados Unidos sigue creando tensiones en la región con sus criterios y acciones equivocadas”, aseguró el mandatario Kim Jong Un, quién después, se dedicó a hablar de sus objetivos con su ejército.

Kim Jong Un ‘estalla’ contra Estados Unidos Al describir a Washington como una “fuente” de inestabilidad en la Península de Corea, Kim Jong Un dijo que el objetivo más importante de su país es poseer una “capacidad militar invencible” a la que nadie se atreva a desafiar, ni Estados Unidos. Kim acusó a Corea del Sur de hipocresía por asegurar que el desarrollo de armas norcoreano es una provocación mientras Seúl invierte enormemente en incrementar sus propias capacidades militares, de acuerdo con The Associated Press.

Revela para quiénes ‘están destinadas’ sus armas El desarrolló del ejercito de Corea del Sur incluye la adquisición de aviones furtivos estadounidenses de última generación, de acuerdo con el presidente Kim Jong Un. Sin embargo, aclaró que sus fuerzas armadas no están dirigidas a Corea del Sur. “Repito que Corea del Sur no es contra quien nuestras fuerzas militares tienen que pelear”, declaró Kim. “Sin lugar a dudas, no estamos fortaleciendo nuestras capacidades de defensa por Corea del Sur. No deberíamos repetir la horrible historia de compatriotas utilizando la fuerza el uno contra el otro”.

Corea del Norte anuncia que ha probado un misil antiaéreo Corea del Norte anunció el viernes que ha probado un nuevo misil antiaéreo, la cuarta vez que dispara un arma en las últimas semanas, incluso mientras gestiona restablecer los canales de comunicación con Corea del Sur en un pequeño paso hacia la reconciliación, apunta AP. En septiembre, Pyongyang realizó sus primeros disparos de prueba en seis meses, pero aún así ofreció sostener conversaciones con Seúl bajo ciertas condiciones, algo que según algunos expertos es un intento para obtener concesiones en su diplomacia nuclear con Estados Unidos.

Realizan pruebas antiaéreas Hace unos días, el líder norcoreano Kim Jong Un expresó su disposición para restablecer los canales de comunicación con Corea del Sur en el futuro cercano para promover la paz en la Península de Corea, reportó The Associated Press. La Agencia Central de Noticias Coreana indicó que la prueba antiaérea es “de gran importancia práctica para el estudio y el desarrollo de varios sistemas de misiles antiaéreos futuros”. Señaló que el objetivo de la prueba era confirmar la funcionalidad del lanzador, el radar y el vehículo de mando de batalla, así como el desempeño del misil.

Lanza llamado para que dejen de ser “hipócritas” Corea del Sur, Japón y Estados Unidos generalmente confirman públicamente los disparos de misiles de Corea del Norte poco después de que ocurren, pero no lo hicieron con la prueba del jueves, lo que deja entrever que podría no haber sido de gran importancia. Aunque Kim dijo que pretendía restablecer los canales de comunicación con Corea del Sur durante su discurso ante el Parlamento, también restó importancia a las ofertas de Estados Unidos para entablar un diálogo, diciendo que eran una forma “astuta” de ocultar su hostilidad hacia su país. También reiteró las exigencias de Pyongyang para que Seúl abandone una “actitud hipócrita” sobre las pruebas norcoreanas de misiles si quiere que se reanuden las negociaciones y se den pasos importantes de cooperación.

Se vuelven a comunicar Corea del Sur ha dicho que se prepararía para el restablecimiento de los canales, que dijo son necesarios para conversar y resolver muchos asuntos pendientes. Las líneas telefónicas y de fax transfronterizas han estado prácticamente inactivas durante más de un año. Corea del Norte anunció el viernes que ha probado un nuevo misil antiaéreo, la cuarta vez que dispara un arma en las últimas semanas, incluso mientras gestiona restablecer los canales de comunicación con Corea del Sur en un pequeño paso hacia la reconciliación.

Lanzan fuerte advertencia Corea del Norte advirtió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no critique el programa de misiles del aislado país, en un comunicado el domingo que incluyó amenazas no especificadas contra el organismo internacional, apunta AP. Durante una reunión de emergencia del organismo de la ONU el viernes celebrada a puerta cerrada, Francia circuló una propuesta de comunicado que expresaba preocupación por los lanzamientos de misiles de Corea del Norte y le pedía que aplicara por completo las resoluciones del consejo que prohíben sus lanzamientos de misiles balísticos.