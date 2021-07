“Aaaaaayyyy pues si, como dijo Juan Gabriel lo k se ve no se pregunta”, “Para el amor no hay edad”, “Hacen bonita pareja”, “Pero ella está casada verdad? Para mí que es publicidad”, “Me gusta esta pareja pero que onda con Kika chamonic , tú lo sabes todo tiene pareja, novio, esposo, divorciada?”, expresaron ciertas personas.

Pero otro agregó que un supuesto romance entre Zurita y Kika Edgar no tendría nada de malo: “Y si así fuera, ¿qué tiene de malo? El señor ya es viudo. Aquí nadie puede decir cuanto tiempo se debe esperar después de enviudar”, sin embargo no tomó en cuenta que ella es casada.

El actor había estallado indignado por los rumores de romance

El actor mexicano hizo frente a las especulaciones de su supuesto romance con Kika Edgar y el actor aseguró que últimamente se ha sentido acosado por la prensa y hasta dijo que le parece una falta de respeto para su carrera y para su esposa, Christian Bach.

Humberto Zurita dijo a Ventaneando: “Me están acosando muchísimo últimamente y es algo que me molesta, que no lo entiendo, es una falta de respeto a mi trayectoria, a mi trabajo, a mi mujer, que quieran escarbar como perros, a los perros les gusta oler traseros, los traseros huelen mal, entonces eso no me parece bien, no me parece justo”.