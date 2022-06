Una de las niñas sobrevivientes de la masacre en Uvalde trató desesperadamente salvar a su maestra herida.

La niña Khloie Torres fue una de las que llamó al 911 para clamar ayuda.

La pequeña dijo por teléfono que la maestra estaba herida, pero seguía con vida. Desgarrador relato. Khloie Torres, una niña de 10 años quien sobrevivió a la masacre en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, habría tratado desesperadamente salvar a su maestra Irma García al llamar al 911 y clamar que enviasen ayuda de inmediato, porque, aunque la educadora estaba herida, seguía con vida. El diario New York Post reseñó el viernes 3 de junio que una de las maestras asesinadas en el tiroteo en el colegio en Uvalde podría haber seguido viva mientras un grupo de agentes esperaba casi una hora para abatir al pistolero, según una llamada al 911 recién revelada que hizo una estudiante que estaba junto a la mujer herida. “Le dispararon, pero todavía está viva”, exclamó Khloie Torres al 911 “Hay un montón de cuerpos”, expresó Khloie Torres, de 10 años, a un operador del 911 mientras ella estaba encerrada dentro de un salón con el pistolero de la Escuela Primaria Robb, informó el New York Times, citado también por el Post. “No quiero morir, mi maestra está muerta, mi maestra está muerta, por favor, envíen ayuda, envíen ayuda para mi maestra. Le dispararon, pero todavía está viva”. La llamada se registró a las 12.10 pm, unos 37 minutos después de que el pistolero Salvador Ramos llegara al campus, y 40 minutos antes de que la policía abriera la puerta del aula y lo matara. Khloie Torres fue una de las dos estudiantes quienes llamaron al 911 desde el interior de las dos aulas contiguas en las que se refugiaba el atacante, de 18 años. En total, murieron 19 niños y dos maestras, recordó el Post.

La polémica respuesta policial en el tiroteo El informe confirmó varios detalles de la respuesta policial al tiroteo del pasado martes, como que el comandante Pete Arredondo no tenía una radio policial cuando llegó al lugar. También citaba fuentes que confirmaban que la unidad táctica que abatió a Salvador Ramos desobedeció la orden de no forzar la puerta del aula, acotó el New York Post. Pete Arredondo y la policía local están bajo escrutinio por cómo manejaron el tiroteo, con preguntas sobre si se podrían haber salvado vidas si hubiesen actuado antes. Más de 140 agentes de la ley llegaron a la escuela, pero pasó más de una hora desde que llegó el atacante hasta que finalmente entraron en el salón para enfrentarse a él, acotó el Times.

“No entiendo por qué alguien no entró” durante la balacera, dijo la madre de Khloie Torres “No entiendo por qué alguien no entró”, expresó Jamie Torres, la madre de Khloie, al Times. Aunque es probable que la gente hubiera sido disparada, “habría sido mucho menos que 21” víctimas, comentó. El atacante Salvador Ramos estrelló una camioneta cerca de la escuela a las 11.28 am. Salió con un rifle de asalto estilo AR-15 antes de saltar una valla y entrar a través de una puerta no cerrada de la escuela, detalló el informe. La respuesta fue rápida: un empleado de la escuela utilizó una aplicación de seguridad para alertar de un cierre y de un tirador activo a las 11.32 de la mañana, sólo dos minutos después de la primera llamada al 911, informó el Times. Se enviaron mensajes de texto y correos electrónicos como resultado y los empleados de la escuela recibieron una alarma de emergencia en sus teléfonos, pero el pistolero estaba dentro menos de un minuto después, precisó el Times.

La maestra corrió a cerrar la puerta, pero no consiguió de inmediato la llave En el salón 112, donde se ocurrió la mayor parte de la masacre, los niños estaban viendo una película cuando llegó la alerta y la maestra Irma García se apresuró a la puerta para cerrarla, pero tuvo problemas para encontrar la llave correcta mientras los disparos de la semiautomática sonaban en el pasillo, contó Khloie Torres al Times. Cuando García consiguió la llave correcta, el pistolero ya estaba allí. “Él agarró la puerta y la abrió”, dijo Khloie Torres, según el Times. Mientras la niña y los demás se escondían bajo una mesa, Salvador Ramos dijo “todos morirán”, a la vez que García intentaba proteger a sus alumnos mientras se producían los disparos. La maestra y su colega Eva Mireles fueron las dos educadoras asesinadas.

Salvador Ramos le volvió a disparar a un niño quien gritó que estaba herido La niña presenció también cómo el pistolero decía “buenas noches” antes de disparar a los demás estudiantes. Un niño que gritó que le habían disparado, atrajo la atención del perturbador Salvador Ramos, quien volvió a disparar contra el pequeño herido, esta vez mortalmente, detalló el Times. Mientras el pistolero se movía entre las aulas, Khloie Torres susurró a sus compañeros para ver si estaban bien y al menos una persona supuestamente le respondió. Otra niña necesitó ayuda para quitarse de encima el cuerpo de su maestra, detalló la pequeña al referido periódico. “Sólo quédate tranquila, para que no vuelva a entrar aquí”, le dijo a su compañera. El informe del Times también confirmó que una unidad táctica “fuertemente armada” que incluía a un agente de la Patrulla Fronteriza, agentes del ICE y un ayudante del sheriff, se reunió en el pasillo fuera de las aulas contiguas e ignoró las órdenes de no entrar para eliminar a Salvador Ramos. La unidad no era un grupo formal, sino que estaba formada por varios agentes que supuestamente se encargaron de entrar mientras el enfrentamiento se prolongaba y la cadena de mando parecía ser un caos. Ahora, la respuesta de la policía al tiroteo está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Asamblea Legislativa del estado de Texas.