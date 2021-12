Khloé Kardashian descubrió una nueva infidelidad

Tristan Thompson quedo al descubierto

La familia Kardashian esta molesta A pesar de que se creía que la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson finalmente se encontraba estable, tanto que incluso planeaban darle un hermanito u hermanita a su hija True, hace unos días la Kardashian descubrió una nueva infidelidad por parte del jugador de baloncesto. Pero eso no lo es todo, esta vez Khloé se llevo una sorpresa mayor al enterarse que el jugador de la NBA no solamente la engaño, sino que también se convertiría en padre por tercera ocasión como consecuencia de su desliz con otra mujer. Así reaccionó Khloé al enterarse de la infidelidad Al enterarse que Thompson le fue infiel nuevamente y que embarazo a otra a mujer, Khloé se encontraba bastante “confundida” y “molesta”, confesó una fuente cercana al Daily Mail. Sin embargo, la socialité mantuvo un bajo perfil tras el escandalo y continuó compartiendo contenido en sus redes sociales como si nada estuviera pasando. “Simplemente no tengo tiempo para la energía negativa e incluso cuando la tengo, todavía no lo tengo” se leía en una imagen publicada por Khloé en sus historias, dejando en claro que no dejará que la infidelidad del jugador la afecte en su vida diaria. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

¿Quién es la otra mujer de Tristan Thompson? Se trata de Maralee Nichols, entrenadora personal de Tristan, una mujer de 31 años originaria de Houston, Texas y quien anteriormente era competidora de fisicoculturismo. Ahora, Maralee esta lista para convertirse en madre del tercer hijo del jugador Thompson. Según los informes, el bebe habría sido concebido en marzo durante el cumpleaños del jugador de los Sacramento Kings, luego de que la entrenadora le propusiera tener un encuentro apasionado para celebrarlo. Por aquel momento, Tristan se encontraba regresando por sexta vez con Khloé. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

Demanda por manutención a Tristan Thompson El escandalo se hizo más grande cuando Maralee Nichols envió una demanda a Tristan por manutención en California, por su parte, el jugador alego que deseaba que la demanda se moviera al estado de Texas para que fuera más económica. Así mismo, Thompson confirmo que mantuvo relaciones sexuales con su entrenadora en al menos en dos ocasiones y que llevaba aproximadamente cinco meses coqueteando con la entrenadora luego de que ella se le insinuara en la celebración de su último cumpleaños. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

Khloé no se lo esperaba Al parecer, la Kardashian no tenía la más mínima sospecha del desliz de su ex pareja, pues en su cumpleaños se encargo de felicitarlo mediante su cuenta de Instagram, en la que dejo muy en claro estar enamorada y ansiosa por los tiempos que estaban por venir para ambos. “Gracias por mostrarme todo lo que dijiste que harías, por el padre que eres, por el mejor amigo que tengo en ti… espero que sepas hoy y todos los días lo amado que eres por mí y por tantos… No puedo esperar a recolectar más recuerdos” escribió Khloé. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

Tristan intento callar a Maralee Nichols El sitio web de noticias TMZ, mostró documentos legales en los que Tristan le habría propuesto a la entrenadora entregarle un cifra de 75 mil dólares con la condición de quedarse callada, además de amenazarla diciendo que no le sacaría mas del dinero señalado y que no estaba dispuesto a involucrarse en la crianza del bebe. “Sabes muy bien que me voy a retirar terminando esta temporada” “Es mejor que tomes estos 75 mil que te estoy ofreciendo porque no vas a tener algo similar a eso teniendo un hijo con un padre desempleado. Todo lo que tienes es un niño con un papá con cero ganas en intervenir con el…” escribió Tristan en su mensaje. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

¿Khloé ya sabía de la infidelidad? Según los informes, los documentos de la demanda se interpusieron a finales del mes Junio, casi al mismo tiempo de que la ruptura de Khloé y Tristan se confirmara, por lo que se cree que la Kardashian se entero antes y decidió terminar con el jugador antes de que el chisme se viralizará. En cambio, hay quienes afirman que ella no tenía idea y que todo este tiempo Tristan mantuvo en secreto su infidelidad y el embarazo con su entrenadora. “Khloé le dio múltiples oportunidades porque siempre creyó que él cambiaría”, confesó una fuente cercana a la familia Kardashian. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

Ya nació el bebé de Tristan Thompson Nuevamente, el periódico Daily Mail se encargó de publicar la exclusiva donde mencionan que el pasado jueves 2 de diciembre Maralee Nichols dio a luz a un pequeño varón. En redes, la captura de pantalla de una supuesta foto del bebe subida por Maralee se viralizó. “Primero vino el amor, luego viniste tú, Angelou Kash Thompson” aparece en la descripción de la imagen. Horas mas tarde de la supuesta publicación, los usuarios comenzaron a investigar hasta que lograron confirmar que se trataba de una fotografía falsa sacada de Google. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

No es la primera vez que se lo hace… En 2019 cuando Khloé aún esperaba a su primera hija, se filtraron una serie de imágenes del baloncestista junto a varias mujeres lo que claramente significo una infidelidad para la Kardashian, quien semanas después decidió ponerle fin a su relación y mudarse nuevamente con el resto de la familia Kardashian. De igual manera, este mismo año la modelo Sydney Chase confesó durante una entrevista para el podcast ‘No Jumper’ que había mantenido una relación con Tristan Thompson a principios de año luego de que él le mencionara “estar soltero”. Luego de las declaraciones, Khloé decidió ignorarlo y continuar con su relación mientras publicaba en sus redes que lo mejor era evadir las “malas energías”. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

Khloé da positivo a COVID-19 junto a su hija En octubre de este año, la perteneciente al programa Keeping Up With The Kardashians, compartió la noticia de que había dado positivo al covid mediante un tweet: “Hola chicos, quería informarles que True y yo dimos positivo por Covid. Tuve que cancelar varios compromisos y lamento no poder llevarlos a cabo. Afortunadamente, me han vacunado, así que todo estará bien”. Khloé también escribió que ella y su hija, a quien comparte con Tristan Thompson, estarían en cuarentena y “seguirían las pautas actuales”. Días después dio seguimiento a su publicación en la que le recomendó al publico mantenerse a salvo y seguirse cuidando. Archivado como: Khloé Kardashian infidelidad

Khloé Kardashian con Covid-19 Anteriormente, la empresaria y modelo había dado positivo al covid en marzo de 2020. Durante un episodio del programa Keeping Up With The Kardashians señaló que realmente la paso mal por unos días, además de revelar que tuvo síntomas que incluían temblores, vómitos y dolores de cabeza. La parte más difícil de la enfermedad fue que tuvo que mantenerse alejada de su pequeña hija, “no me importa cuán hermoso es el lugar que tienes, que te alejen de tu hijo durante tanto tiempo, porque no podía estar cerca de mi hija, eso fue lo más, como, lo más desgarrador” mencionó durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres.