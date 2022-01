Trágica noticia. El alcalde de la ciudad Hyattsville, Kevin Ward, fue hallado muerto en un parque de Maryland con una herida de bala en la cabeza. De acuerdo con el diario The Sun , el alcalde de 44 años de edad presuntamente murió tras suicidarse.

Ward fue el primer alcalde abiertamente gay de Hyattsville y en su momento dijo que no tenía miedo de “vivir su verdad”. De acuerdo con The Washington Post, el alcalde y su esposo se mudaron a la ciudad de Maryland en 2014 después de adoptar a dos hijos.

El alcalde había dedicado su vida a los servicios sociales ya que antes de dedicarse a la política, Ward se había desempeñado como consultor en tecnología educativa y de servicios humanos. Ward se convirtió en alcalde interino por primera vez cuando la ex alcaldesa Candance Hollingsworth renunció a principios de 2021. Posteriormente Ward ganó las elecciones hace menos de un año, en mayo de 2021.

Se han propuesto otras leyes similares, pero San José sería la primera ciudad del país en aprobar una, según Brady United, una organización nacional sin fines de lucro que aboga contra la violencia armada, informó The Associated Press.

¿Decisión coartaría la libertad?

El requisito no se aplicará a los agentes del orden público actuales y retirados o aquellos con licencia para portar armas ocultas. La tarifa de 25 dólares será recaudada por una organización sin fines de lucro aún por nombrar para ser utilizada para educación y capacitación sobre seguridad con armas de fuego, prevención del suicidio, violencia doméstica y servicios de salud mental.

Aquellos que no aseguren sus armas enfrentarán multas no especificadas. Sam Paredes, director ejecutivo de Gun Owners of California, dijo que su grupo demandará si la propuesta entra en vigor, calificándola de “totalmente inconstitucional en cualquier configuración”.

