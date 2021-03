Sin embargo, antes de que los otros agentes del HCCP4 llegaran al lugar para asistir a su compañero, el otro vehículo que participaba en la carrera ilegal en la ciudad de Atascosita logró darse a la fuga a toda velocidad por entre las calles del vecindario. Los agentes montaron una operación para localizarlo, pero no pudieron dar con él.

Kevin Quinteros sale libre con fianza de 2,100 dólares

Kevin Quinteros fue llevado a la cárcel del condado, su auto fue decomisado por las autoridades y los dos niños fueron puestos a disposición de su madre, quien se los llevó a su casa. La juez Amy Martin pidió que un trabajador social de los Servicios de Protección al Menor (CPS, por sus siglas en inglés) investigue el entorno familiar en el que viven los niños.

La juez Martin le permitió a Kevin Quinteros que saliera libre para que enfrente su proceso legal en libertad con una fianza de 2,100 dólares. Sin embargo, la juez le impuso al acusado una serie de restricciones, como someterse a pruebas semanales de orina para saber que no consume alcohol, que no salga del estado y que no porte armas.