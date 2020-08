Gobernador de Kentucky autoriza fondo de ayuda por desalojo para inquilinos afectados por COVID-19.

El fondo de ayuda es de $15 millones.

La orden de Beshear también ordena a los propietarios que renuncien a los cargos por mora, los intereses y las multas acumuladas desde el inicio del coronavirus hasta el cierre de 2020.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, anunció el lunes que establece un programa de ayuda para el alquiler de $15 millones para paliar las dificultades creadas por la pandemia del nuevo coronavirus como parte de una nueva orden ejecutiva centrada en los desalojos.

Beshear dijo que los fondos provendrán de fondos que el estado recibió de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, comúnmente conocida como la Ley CARES.

Además, el fondo estatal del Equipo Kentucky y los fondos del Departamento de Gobierno Local del estado podrían usarse de ser necesario.

Kentucky Housing Corporation, que atiende al estado fuera de los condados de Jefferson y Fayette, también utilizará más de la mitad de los $ 24,3 millones que recibió del gobierno federal disponibles para asistencia de alquiler.

Por su parte, Louisville y Lexington también tienen programas de asistencia para el alquiler que utilizan fondos federales.

Hizo el anuncio durante su sesión informativa el lunes, diciendo que era importante garantizar que las personas no pierdan sus hogares durante la pandemia del coronavirus, que los propietarios no sufran financieramente y que los inquilinos no incurran en deudas insuperables que deberán enfrentar después de la pandemia.

“Creemos que es un marco que será viable”, dijo, “y ayudará a muchos habitantes de Kentucky”.

Según el Courier-Journal, la orden ejecutiva de Beshear que establece el fondo también requiere que los propietarios den un aviso de 30 días antes de solicitar un desalojo por falta de pago y soliciten una reunión con el inquilino para tratar de resolver el problema de otra manera.