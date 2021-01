Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegar al video de Larry Hernández, en donde su esposa, Kenia Ontiveros presumía una cinturita muy al estilo de la también mexicana Thalía:

Una seguidora escribió lo siguiente: “Todos dicen: Larry que mujerón tienes, cuídala, y sabe qué, pero también Kenia que lo cuide, porque hombres así como él no se encuentra tan fácil”.

“JAJAJ me encantan”, “JAJAJAJ me encantóoooo, los amo neta”, “Verg%, ahora sí te la cortan JAJA”, “Que chido les quedó el video JAJAJ”, “Ay no JAJA me encantan”, “La cara de Larry JAJAJ los amo”.

Por otra parte, Kenia Ontiveros esposa de Larry Hernández, también presumía su tremenda cinturita al estilo de Thalía en sus redes sociales.

Ya que en una fotografía la mujer de 29 años presumía nuevamente su nueva figura, en donde aparecía con el mismo atuendo, mientras se agarraba su cola de caballo, luciendo bastante hermosa.

En la fotografía, el mismo Larry Hernández escribió lo siguiente a su esposa: “Y no solo por fuera, por dentro eres más bella aún y mis 12 años JUNTOS lo avalan”.

“Que hermosa eres”, “Te va súper bien el color rosa, te ves como una jovencita”, “Que hermosa estás”, “Feliz sábado Kenia, te ves súper espectacular”, “Muy linda y bella Kenia, buenos días”.

Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la fotografía de Kenia Ontiveros luciendo su cinturita al estilo de Thalía.