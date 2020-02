Kenia Ontiveros posó al natural

Su video desató polémica en las redes sociales

La esposa de Larry Hernández fue duramente criticada

Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, posó al natural, pero no esperaba que una lluvia de críticas se desatara.

La empresaria publicó a través de su cuenta de Instagram un video en el que primero aparece sin una gota de maquillaje en su rostro.

Con un efecto de cámara, se ve en pocos segundos la radical transformación que tiene luego de aplicar los diferentes productos de belleza.

“De 0 a 100”, escribió para acompañar el video de su increíble cambio.

“Tan bonita aún sin maquillaje y más que un 100 un 1000%”, le contestó Adriana Belman.

“Con makeup o no, eres bella Kenia”, “Te ves hermosa como sea”, “No pues perfección total diría yo!”, “Hermosa de cualquier manera”, “Sin maquillaje o con maquillaje eres hermosa”, “Que hermosa eres”, “Rechula”, “Bellísima! Eres una muñeca con o sin maquillar”, fueron algunos de los halagos que se podía leer en medio de los muchos corazones y besos que le enviaron. Pero no todo fue color de rosas y las críticas empezaron a aparecer. Critican a Kenia Ontiveros cuando apareció posando al natural También se manifestaron los que pensaron se había ido al extremo y había puesto demasiado sobre su rostro. “A veces pareces trasvesti”, “Demasiado maquillaje”, “Ella está muy bonita, bellos ojos, pero no uses mucho maquillaje chula”, “100 kilos de harina.”, “no te favoreció para nada ese make up, te marca mucho las ojeras, usa otros colores de sombras y ponte una base más clara esa está demasiado obscura para tu piel”, “Ese tipo de maquillaje te hace mirar mayor y el peinado también, Claro que no te quita lo guapa!”, dijeron sin contemplaciones. “Qué triste realidad que tienen las mujeres!!”, se quejó Juan Quevedo. “Tienes la mandíbula de lado! Sí sabías? De tanto que quieres afilarte la cara”, criticó otro internauta.

“Uy el Maquillaje sí hace milagros”, “Vivimos engañados toda la vida”, “Bendito el maquillaje para las que le gusta por toneladas porque sin él asustan”, “Los milagros del maquillaje”, “Mil veces con maquillaje”, “Qué bueno que existe el maquillaje”, “de ninguna manera es hermosa”, “Lo que hace el maquillaje y los filtros”, agregaron.

Otros simplemente la prefirieron por su belleza natural: “Eres bellísima, pero más bella al natural…!!!!”, “Aún sin maquillaje eres muy bonita”, “Te vez más bonita natural”.

“Te ves linda con o sin maquillaje y las que dicen que el maquillaje hace milagros pues sí, para eso es, ayuda a resaltar la belleza o para que otra cosa se inventó?”, reconoció Cruz Tapia.

Pero eso no fui suficiente y los comentarios negativos no dejaron de aparecer.

“wow así con maquillaje, creo que yo también engañaría a la gente”, “Waooo sin maquillaje eres otra persona, el maquillaje hace milagros”, “Con makeup toda mujer se ve bonita por que hace magic.”, “Wowww cambias mucho”, continuaron.

“ Hijoles sí tienes algo maltratado tu cutis, tratar de no maquillarte todos los días.”, le sugirió Ericka Mouett.

“ Yo dijo que esta vez La Niña de Larry va traer los ojos de Kenia.”, “ Qué hermosas nos vemos cuando estamos en cinta, así tú bonita”, “ Te vez más guapa sin maquillaje deja lucir tu cara de la dulce espera es lo más hermoso y divino que Dios nos concede alas mujer cuando estamos esperando nuestros hijos”, comentaron algunas que recordaron que Kenia está embarazada de su tercera hija.

Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros quedan en ridículo por sus uñas y lo que hicieron

Kenia Ontiveros sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir una foto en su cuenta oficial en la que está acompañada por su esposo, el cantante Larry Hernández: “Look who’s back! 😉

@larryhernandez”, escribió la empresaria.

Los comentarios fueron inmediatos, aunque Larry Hernández no quedó muy bien parado: “Ay ese Larry si que está fellito!”, dice una de las usuarias; para Kenia Ontiveros también hubo reacciones: “y ella no se queda atrás 😂😁😂😂”.

Otras seguidoras de la pareja se expresaron de igual manera: “NACO El ENANO”, “Ese sombrero naco”, “Las uñas de Larry jajjaja”, “Jaja parece que la mano de Kenia es la mano de Larry”.

Por otro lado, una usuaria no quedó muy satisfecha con la apariencia de la pareja de Larry, Kenia Ontiveros. “Ese maquillaje no le quedó bien a ella, se ve muy grande la cara de ella”.

“Los dos se ven muy guapos y hacen muy bonita pareja, pero @keniaontiverosoficial deberías de salir más natural en tus caras o gestos en cada foto no necesitas estar parando la boquita, pues ya eres muy hermosa, así como Larry, más al natural la sonrisa y todo él, sin tanto show para una foto, así hasta transmiten más realidad a la foto y no tener que estar haciendo la foto perfecta, recuerda que las mejores fotos son aquellas que salen de lo más inesperado… es mi humilde opinión, saludos”.

Un internauta no pasó por alto la nueva apariencia de Larry Hernández en sus dientes: “Ya te pusiste la mazorca nueva, no se te ocurra subirte a esa pinche bicicleta porque te deja más feo todavía”.

Aunque también otros usuarios aprovecharon que Kenia Ontiveros subió esta fotografía para dedicarle bellas palabras: “Que bonita mujer, te asentó el embarazo, te ves más bella”.

Otra seguidora expresó: “Hermosuras se ven los dos, me gustan las canciones de Larry”, mientras que una mujer escribió: “Súper hermosos, linda pareja, estrellitas hermosas”.

“Son un gran ejemplo de que el amor todo lo puede”, “Tan guapa Kenia, parece muñequita”, “Esta es mi pareja que me cambia la vida todos los días, siempre me sacan una sonrisa, felicidades”, “Los 2 me encantan, se ven súper bien y muy felices, saludos”.