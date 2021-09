El pie del video, el cual ya cuenta con más de 276 mil me gusta, Kenia escribió el siguiente mensaje: “Mi faja favorita. Reloj de arena a la rodilla @solbeautyandcare. Código KENIA5 para un descuento chicas aprovechen que tienen fajas y tallas ahorita. *Código de descuento solo aplica en la página web no en las tiendas boutiques!”.

“Ella quiere engañar a la gente”: Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, sorprende con video al mostrar cuerpazo

Entre los comentarios que más se podían leer en el video de Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández presumiendo tremendo cuerpazo en redes sociales fue el de una usuaria que aseguraba que esa faja apretaba mucho, y que a ella se le vía así porque estaba operada: “Yo las compre y no me gustaron, no las recomiendo para quienes no estamos operadas y aparte lo de abajo es súper incómodo”.

Otra chica más molesta, se fue en contra de la esposa de Larry y comentó que ella solo estaba engañando a la gente: “Operándose hasta la faja más chafa hace milagros, ella quiere engañar a las personas, todo lo hacer por el billete, que gana por hacer publicidad de esas fajas, que recomiende el lugar donde se fue a operar y así empezar a ahorrar billete y operarnos también”.