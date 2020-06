La esposa de Larry Hernández sorprende a sus seguidores

Kenia Ontiveros provoca revuelo al publicar foto con su bebé

Confiesa también que empezó a usar faja

¡Que ternura! Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, provoca revuelo al publicar foto con su bebé, quien llegó al mundo hace unos cuantos días y se llama Dalett.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió una tierna imagen que hasta el momento tiene más de 150 mil likes, entre ellos de las cantantes Ana Bárbara y Chiquis Rivera, la periodista Myrka Dellanos, la conductora Rashel Díaz, Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, y Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera.

“39 semanas de embarazo 1 semana de posparto después de la semana empecé a fajarme”, escribió Kenia Ontiveros en esta publicación, en la que luce radiante y muy tierna a la vez.

Algunos famosos como el actor Carlos Yorvick, Gabriela Cataño, Poncho De Nigris, María Elena Anaya y La Chiquibaby, se expresaron con emoticones y con frases como “Felicidades” y “Súper bien amiga”.

Además de las felicitaciones, algunos usuarios aprovecharon para expresar otros comentarios: “Es algo normal que le pasa al cuerpo por dar vida. Tú tranquila, hay tiempo para recuperar el cuerpo“, “No la has visto últimamente, parece que ni tuvo bebé con cuerpazo”, “No tengas tanta prisa por regresar, disfruta esta etapa, saludos a la familia”,.

Por su parte, una admiradora de la esposa de Larry Hernández dijo: “Wow, admirable. Como mujer, se mira lo segura de ti misma que eres, mis respetos”.

No faltó la internauta que criticara a Kenia Ontiveros por esta fotografía y le hizo la siguiente pregunta: “¿Estás segura que no te quedó ahí adentro?”, lo que provocó varias respuestas: “Más respeto”, “Su esposo está bien feo, al igual que usted, jaja, parece que tiene gusanos enla cara”, “¿Ya se vio en un espejo, señora?”, “No cabe duda que la madurez no se mide por la edad”.

A una usuaria le llamó la atención que la empresaria Kenia Ontiveros no mostrara el rostro de la pequeña Dalett e hizo el siguiente comentario: “¿Y la exclusiva a quién se la dieron? Después de tanto, hay que esperar la fotografía”, mientras que alguien más reclamó: “Queremos ver a la bebé”.

Las críticas por la ‘pancita’ de la esposa de Larry Hernández seguían haciéndose presentes: “¿Esperas otro bebé o qué onda, ya te comiste el pastel antes de la cuarentena?”.

Alguien más también reclamó porque Kenia Ontiveros no ha mostrado formalmente a Dalett ante las cámaras: “¿Por qué no enseñar a la bebé? Ya la queremos conocer. Sherlyn se acaba de aliviar y ya acaba de subir las fotos de su bebé para sus fans”.

“Ya muéstranos la bebé, porfa. Te estuvimos viendo todo el embarazo y al menos a mí si me da curiosidad verla a ver a quien se parece, casi somos como sus tías”, “Quiero ver su carita, nos merecemos verla a esa princesa”, “Como la haces de emoción, te crees más que los artistas, tanto ped…para enseñar a la chiquilla… vendida, todo venden, hasta los hijos”, se puede leer en más comentarios.