La esposa de Larry Hernández, Kenia Ontiveros, cumple 30 años

En su Instagram, Larry Hernández felicita a Kenia Ontiveros, pero ella lo ignora

Kenia Ontiveros sube a sus historias de Instagram el arreglo que le mandó el cantante, con un seco mensaje

Kenia Ontiveros enojada. La esposa del cantante Larry Hernández, Kenia Ontiveros, está de fiesta. La también empresaria está de doble festejo, pues además de llegar a sus 30 años, Ontiveros lanzó una nueva línea de maquillaje en Keniaobeauty.

Uno de los primeros en felicitarla fue su esposo, el cantante Larry Hernández, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para felicitar a su esposa, el mexicano escribió el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños @keniaontiverosoficial DIOS TE BENDIGA SIEMPRE AMOR GRACIAS POR TANTO”.

Kenia Ontiveros enojada: Lo ignora

A pesar de que en poco tiempo la publicación alcanzó los 101,025 Me Gusta y miles de comentarios, la que brilló por su ausencia fue la festejada, Kenia Ontiveros no reaccionó a la publicación de Larry Hernández, ni siquiera le dio Me Gusta, solo se limitó a poner en sus historias de Instagram la foto con el arreglo que le mandó su esposo.

La historia, que se borrará en poco tiempo, iba acompañada por la foto de las flores y un “Gracias amor”. La indiferencia de Kenia hacia los detalles de Larry inmediatamente levanto las sospechas sobre el enojo de la empresaria por el video en donde se ve al cantante muy cariñoso con una fanática.