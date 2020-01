Página

Kenia Ontiveros fue comparada con Arámbula por su propio esposo

La gente reacciona a la respuesta lanzada por el cantante

La esposa de Larry Hernández luce un espectacular maquillaje

El famoso cantante Larry Hernández lanzó una pregunta a sus fans que de inmediato contestaron, ya que causó gran revuelo por el supuesto parecido de sus esposa, Kenia Ontiveros, con la actriz mexicana Aracely Arámbula.

Y es que a través de las redes sociales, el cantante grupero subió una imagen de su esposa mirando al horizonte, en la que se puede ver tan bien maquillada, que hasta le da un parecido a Aracely Arámbula.

En la postal se puede ver Kenia Ontiveros vestida de blanco y con un maquillaje impecable, tanto que el mismo cantante lo notó y no dudó en preguntar a la gente si es verdad que se parece a la ex de Luis Miguel.

La fotografía se puede ver en la cuenta personal del cantante @larryhernandez y hasta la tarde noche de este domingo la publicación ya había rebasado las 36 mil reacciones de me gusta y casi 600 comentarios al respecto.

La pregunta que subió el cantante grupero fue a siguiente: “Like si piensas que mi @keniaontiverosoficial tiene un parecido a @aracelyarambula, este trabajo tan ching.. de nuestro amigo @pepegutierrezoficial”.

Fue así como comenzó el carnaval de respuestas, algunas ingeniosas, otras cómicas, unas sarcásticas, pero la mayoría afirmaban la pregunta del cantante.

“Don Larry perdón jajaja con todo respeto Alv jaja”, “Pensé que era Aracely Arámbula”, “Pero qué hermosa”, “Espectacular, bellísima”, “Mira nomás qué chulada de güerita”, fueron de los primeros comentarios que recibió Larry Hernández a su pregunta tan atrevida.

Pero no faltó el usuario que hizo gala de su buen humor, sarcasmo y burla y escribió lo siguiente de la foto: “Pensé que era la India María”.

“Wow, creo que era Aracely, tendré que contratarlo, no estaría mal parecerme a Thalía un domingo”, dijo una usuario que destacó el trabajo del maquillista, a lo que el cantante grupero Larry Hernández le contestó con una carcajada: “jajajaja”.

Alguien más sorprendido dijo al respecto del gran parecido entre ambas mujeres: “Juro que primero mire a Aracely Arámbula”, a lo que el cantante Larry Hernández le respondió: “jajajaj, igual yo loco”.

Otro usuario dijo de manera afable: “Pensé que era Aracely Arámbula por unos segundos”, y en esta ocasión Larry Hernández también le contestó.

La atención que pone el cantante grupero a sus fans es algo que les agrada bastante, ya que es de los pocos artistas que le responde a sus seguidores en Instagram.

Es por eso que alguien aprovechó y le preguntó al cantante lo siguiente: “Wow ¿Quién le hizo su makeup?, so different person does she look love her makeup”, a lo que contestó el cantante: “@sophialopz21 es @pepegutierrezoficial una verg… para maquillaje”.

Una usuaria de plano creyó que era Aracely Arámbula y de inmediato Larry Hernández la corrigió y le dijo: “@la_mazatleka77 no, es mi vieja jajaja, no se confunda jajaa”. Entonces la mujer que hizo ese comentario le dijo a Larry Hernández: “Lo bueno que las dos son muy hermosas wow. Kenia quedó bellísima y felicidades por la 3 niña que bellezas Bendiciones a los 2 Larry y Kenia los admiro mucho”.