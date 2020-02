Incluso, uno de los usuarios de Intagram le sugirió:”Ya no traten de sacar provecho de sus propios hijos, pobres y ni siquiera han nacido”.

Otra de las críticas contra Kenia Ontiveros fue que sacó la lengua en su video, que para muchos fue de mal gusto.

“O sea, me quede observando el video muchas veces y no le miro mucha gracia pero si mire tu horrible lengua @keniaontiverosoficial 😫este Tik Tok no me gusto”, escribió una usuaria, mientras que otra la secundó: “Se miró muy vulgar, la verdad”.