Una chica alegre y atrevida

Julia Urbina era amiga de la chica asesinada y organizó la página en la red social de apoyo económica Go Fund Me llamada In Memory of Kelly Lucio (En recuerdo de Kelly Lucio), para pedir apoyo con donaciones a su familia a enfrentar los súbitos gastos económicos que les ha provocado el homicidio de la muchacha en Oklahoma City.

“Kelly Lucio era alegre, atrevida y, lo más importante, amada por muchos”, dijo Urbina al recordar a su amiga y explicó que la muchacha era parte de una familia de cinco hermanos que crecieron en Texas, antes de mudarse a Oklahoma, en donde cursó sus estudios y conoció a su novio Raúl, quien era el amor de su vida, según los testimonios.