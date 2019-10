Kelly Gant no era una madre cualquiera. Nos partió el corazón cuando pidió ayuda para su pequeñita, Olivia Gant, que tenía una enfermedad terminal.

Esta madre hasta tenía un blog y una cuenta de GoFundMe, para encontrar ayuda y paliativos para las supuestas dolencias de su hija Olivia.

El blog se llamaba “Oraciones por Olivia Gant“, y describía los males que afectaban a la niña.

Olivia murió a los 7 años en medio de una feroz lucha contra su enfermedad, en 2017. Lo que no sabíamos es que la lucha era contra su madre.

Olivia Gant’s Mother Accused Her Killing: Kelly Renee Gant (Kelly Renee Turner) Bio, Wiki, Age, Family, Net Worth, Twitter, Instagram, Facebook, Fast Facts You Need to Know https://t.co/cMkepz7SEa pic.twitter.com/Mjxlh3Crwv

— wikiglobals (@wikiglobals) October 22, 2019