“Estaba abrumada de felicidad y podía sentir todo el amor que mis hijos me tienen”, declaró el jueves la hondureña en un reportaje de la Australian Broadcasting Corporation, del que tuvo acceso el portal de noticias Mother Jones , que puede ver aquí . “Anhelaba ese abrazo y ese momento para volver a estar con mis hijos”.

Mientras tanto, su madre fue encarcelada en un centro de detención de inmigrantes en El Paso durante dos años. Luego fue deportada de regreso a Honduras en 2019, al lugar del que huyó para proteger su vida y la de sus hijos. Gonzales Brebe de Zúñiga no tardó en hacer el viaje de regreso a la frontera de Estados Unidos nuevamente, sin perder nunca la esperanza de que algún día encontraría la manera de estar con sus dos hijos nuevamente.

Pero aún así, muchas más familias no tienen tanta suerte, al menos no todavía. Organizaciones como Al Otro Lado, un grupo de defensa de inmigrantes con sede en California (EE.UU.) y Baja California (México), han criticado el lento progreso de Biden, argumentando que la administración hizo poco para que padres e hijos volvieran a estar juntos en los últimos meses.

Responsabilidad de Estados Unidos

También el gobierno de Estados Unidos debe brindar atención médica relacionada con el trauma, ofrecer un camino hacia el estatus legal permanente y garantizar que las separaciones familiares “nunca ocurran en el futuro”. Pero, al menos por ahora, hay cierto alivio para Gonzáles Brebe de Zúniga y su familia.

“A lo largo de esos años, a menudo me dormía imaginando que volvería a abrazar a mis hijos, y ese momento se ha hecho realidad”. Agregó que mientras ella y sus hijos se abrazaban y sollozaban el martes, no dejaba de pensar: “¿Es verdad? ¿Realmente está sucediendo esto? Seguía pensando en cómo era posible que me los quitaran y que esto nos hubiera pasado alguna vez”.