A comparación de su padre Kate sí se vacuno en contra de Covid

De acuerdo a lo que se comparte en Milenio, hace unos días Kate del Castillo estuvo de visita en México para estar junto a su familia las fiestas decembrinas. Tanto los padres de la actriz, como su hermana han hecho comentarios en diferentes ocasiones que no piensan en vacunarse contra el COVID-19, algo que sí hizo la actriz a causa de sus viajes y a su trabajo en Estados Unidos.

Por su parte Eric del Castillo papá de la actriz no cree en la vacuna y de una manera tajante comentó que él no se vacunaría, su hija está vacunada y en lo que cabe está bien en casa no en un hospital como muchas personas están padeciendo este virus, cosa que probablemente cambié el punto de vista del actor. Archivado como: Kate del Castillo contagiada.