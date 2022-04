¡Le mandan piropos!

En una de las fotografías más recientes que han subido los comentarios alegando la no podrían quedarse de lado. sus seguidores disfrutan demasiado que Kassandra los consienta con las fotografías donde presume la belleza que se carga a sus 19 años. la hija de Rosie Rivera sabe cómo hacer encender las redes sociales.

“¿Cómo no adorarla?”. “Preciosa señorita”. “Sorry, pero no me cansaría de decirlo, pero estas bien chula”. “¿Cómo no enamorarme de ti” “Guapísima” “Chulada de señorita”? “Eres una diosa Kassy, sigue presumiendo tu belleza”, esos fueron algunos de los comentarios que el dejan a la sobrina de Lupillo Rivera en Instagram.