Karol G Latin Grammy: La cantante colombiana menea su retaguardia y se destapa por completo

¡Se le salió todo a Karol G mientras bailaba!

Chiquis Rivera rompe en llanto en su cuenta oficial de Instagram

Karol G Latin Grammy: Este martes se dio a conocer todos los nominados a los premios Latín Grammys 2020, uno de los galardones más importantes en la industria de la música y Karol G y Chiquis Rivera dieron de qué hablar.

Estos shows se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre, sin embargo, aún no se sabe cómo será el proceso de premiación debido a la actual pandemia del coronavirus.

Entre los más nominados se encuentran el colombiano J Balvin, Bad Bunny y Ozuna, como uno de los más grandes mencionados.

Las mujeres no se quedan atrás, ya que también tenemos a la cantautora chilena Mon Laferte, la mexicana Natalia Lafourcade y a la colombiana, Karol G, quién esta última llamó muchísimo la atención al destaparse por competo después de anunciar que estaba nominada a 4 Grammys.

En la tarde del martes, Karol G subió un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde aparece vestida con una especie de gabardina color negro abierta que dejaba al descubierto su pecho y una gorra del mismo color, sin embargo, lo que causó más controversia fue el baile que realizó durante el video.

Con la leyenda de: “Así me siento con mis 4 nominaciones a los @latíngrammys YASSS BABY! THATS MY TYPEEE. Los amo a todos, GRACIAS !! … Hoy estoy feliz y me siento súper B!!!!!!!!!!!” Karol G les daba la bienvenida a sus cuatro nominaciones a los Latín Grammys.

Este post, que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones, tuvo un final inesperado, ya que, al finalizar el video, se le pudo notar como se le salía parte de su pecho, convirtiéndose en algo bastante inesperado para muchos.

¿Quiere saber que pasó? continua leyendo

Puedes ver la publicación aquí.