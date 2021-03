Sin embargo, pese a la pregunta de qué pasaba con su relación amorosa, ella no especificó si siguen juntos, por lo que los rumores siguen adelante para unos fans que no dejan de cuestionarse qué pasó entre ambos si siempre han sido una pareja muy unida.

La cantante colombiana Karol G no dejaba de recibir halagos de la gente al salir tal y como anteriormente lo ha hecho JLo con infartantes bikinis. “Qué ricota”, “estás espectacular”, “mi amor”, “así me tienes que tomar una foto”.

‘CELOSA’

Quien no pudo soportar los ‘celos’ fue una mujer que al ver la foto de Karol G en bikini, al más puro estilo de JLo, ya que sin pensarlo dos veces y de manera cómica, le reclamó a su novio lo siguiente: “A mí no me pones tanto like como a esta”.

“A mí solo me falta el aceitico”, “como que ya se me quitó el hambre”, “fuego”, “siempre bella”, “bellísima la princesa del movimiento urbano saludos desde Chile, te admiro mucho y te quiero mucho”, “Siempre rompiéndola mi KAROL G”.