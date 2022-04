Karla Panini se burla de Maite Perroni e Irina Baeva; “Son mis discípulas”

Karla Panini reaccionó a memes que la gente le hace

La ex lavandera se comparó con actrices mexicanas que hicieron lo mismo que ella a Luna

“Aprendiste bien”, Panini le manda mensaje a Maite Perroni Karla Panini se burla: Pareciera que la ex lavandera no tiene límites al momento de tomar con gracia la situación que tal vez hasta la ha atormentado. No es por nada que la comediante, Karla Panini, sea catalogada como una de las imágenes ‘más odiadas’ en todo México, pues hasta el día de hoy siguen recordando los fans de Karla Luna, la ‘atrocidad’ que le hizo a quien solía ser su mejor amiga. Karla Panini y Karla Luna, conducían el programa ‘Las Lavanderas’ en Telehit, ambas tenían muchísimo éxitos y eran catalogada como ‘las mejores amigas’, así fue por más de 10 años. Pero todo se tornó oscuro al momento en el que Luna, se enteró que su ‘mejor amiga’ estuvo saliendo por meses con quien era su esposo, lo que hizo que Panini fuera ‘odiada’ por muchas personas. Lamentablemente Karla Luna falleció en septiembre del 2017 tras luchar por cuatro años contra un cáncer de endometrio. Karla Panini se burla de los memes que le hacen A raíz de la muerte de Karla Luna, Panini se quedó con quien solía ser el esposo de su mejor amiga Américo Garza, y hasta se casaron. La ex lavandera se retiró de la televisión y se ausentó debido a las críticas, pero ahora, regresó con un canal de YouTube, en donde recientemente publicó un video titulado: “Reaccionando a memes”. Pero ahora, los fans de las actrices mexicanas, Maite Perroni e Irina Baeva, explotaron contra la comediante debido a que, en un meme en especial, las catalogaron como ‘pertenecientes del mismo club’, pues todas comparten una historia similar con respecto a ‘quitarle el novio a sus mejores amigas”, y así fue como Karla Panini reaccionó.

Karla Panini se burla: Se rie y ‘se compara’ con otras actrices Las burlas y las palabras que utilizó la ex conductora de ‘Las Lavanderas’, enfureció a muchos, pues tras haber anunciado unos días antes que haría un negocio de playeras utilizando mensajes de odio que las personas han hecho en su persona, ahora, explotaron aun más debido a que dicen que la comediante, sigue tomando con burla una situación que no es para nada gracioso. En el meme donde se refiere a las actrices, Karla dice: ““Ese meme me da mucha risa, se me hace muy creativo, se me hace muy chido. ‘Ahora te puedes sentar con nosotras’ y yo me siento ahí como la reina de estas mujeres que han hecho esta clase de atrocidades en el mundo del espectáculo, entonces me siento muy orgullosa de que este yo al centro porque muy seguramente soy yo la que le digo (a Maite) ‘ahora te puedes sentar con nosotras’, siento que soy yo la que le digo eso” menciona entre risas. (VIDEO)

La comparan con la película ‘Chicas Pesadas’ El meme hace referencia a la película de los 2000 ‘Chicas Pesadas’ durante la escena en donde Regina George, Gretchen Wieners y Karen Smith, le piden a Cady Haron que se siente a comer con ellas para ‘pertenecer al mismo círculo’. Panini se hizo ver como la ‘Reina de Las Plásticas’, mientras que las otras actrices, debido a la antigüedad de los casos, y que no fueron tan ‘famosos’ como el de Panini con Luna, serían como ‘personajes secundarios’. “Creo que yo empecé con esto… a no, creo que fue esta chava Susana, pero creo que no fue tan público. Bueno ahora se nos une Maite Perroni que bueno ella dice que no fue así, pero sí fue, bueno todas decimos lo mismo reina. Este se lleva el diez porque me encantó, porque nos unieron a todas las más malvadas del medio del espectáculo o sea esto tiene una creatividad por lo que tiene mis aplausos”, agregó Karla. Por supuesto que los comentarios en su video, aunque hay algunos riendo del tema, hay otros que le piden a la rubia que pare, que no es nada gracioso que se siga burlando de algo tan ‘lamentable’. “No tiene nombre lo que le hiciste a tu amiga… Ojalá la pagues en el infierno”, “Me da tanto coraje verte después de todo el daño que hiciste, pero todo se devuelve y pronto pagarás”. Escribieron algunos internautas.