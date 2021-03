Snyder, aceptó tener una conversación con Maity Interiano en la que, no pudo sostener las lágrimas y contó que emprendió solo el camino desde Honduras hasta llegar a Texas, porque quiere reunirse con su mamá. Por esto caminó, pasó la noche en la calle y enfrenta el hambre, junto con otros grupos de personas. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Cientos de personas indocumentadas cruzan la frontera de los Estados Unidos para llegar a tierras norteamericanas en busca de un sueño, en esta ocasión vemos la historia de un niño de 9 años, que viajó solo en busca de su madre, a quien no ha visto desde que nació.

“Estoy feliz pero no tanto”

La reportera que entrevistaba a Snyder, el niño migrante que llegó a los Estados Unidos por si solo, le preguntó que como se sentía al haber llegado al país, a lo que el niño dijo que “feliz, pero no tanto”, ya que aún no se acostumbra a estar en ese lugar, además dijo que no ve a su madre desde que nació.

También le dejó un mensaje a su madre, por si ella lo está viendo el cual el niño de 9 años dijo: “que estoy feliz de verla de tanto tiempo”, además menciona que no familia no lo quería dejar irse, pero él les dijo que extrañaba mucho a su mamá, en ese momento comenzó a llorar el joven.