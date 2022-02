“Cuando yo estaba estudiando la carrera de comunicación , también estaba trabajando como corresponsal de Primer Impacto y en las mañanas antes de irme a la universidad, me acuerdo que veía Despierta América” en El Paso Texas y yo decía: “Que padre se la pasan”. Mencionó Martínez en Despierta América.

“Uno de los momentos más difíciles, fue tenerle que decir adiós a un compañero”, “saber que te sientes que aguantar al aire y no llorar cuando se están despidiendo, eso ha sido lo más difícil”, Contó que cuando despidió a su compañera Ana Patricia fue muy doloroso para ella.

Karla Martínez momento difícil: Algo que nunca había contado

Karla recordó que ella ya había aparecido como co-conductora del programa Despierta América, y contó algo que jamás había mencionado antes. El como se acercó a los jefes para convencerlos de que ella era la persona indicada para formar parte de la conducción.

“Yo ya había venido de invitada, como conductora y me invitaron a conducir al programa, ya habían pasado 2 años de que Giselle se había ido del programa y estaban buscando una conductora nueva. Esto nunca lo había contado, yo trabajaba en Control, un programa juvenil, y se me ocurrió un día ir a hablar con mis jefes y decirles que estoy interesada y que tal vez es una locura, yo me acabo de casar y quiero tener hijos pronto. Creo que sería lindo que mi pancita y la audiencia crecieran juntas”, mencionó.