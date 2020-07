Karla Martínez reaparece en Despierta América

La conductora mexicana anuncia lo que hará para ayudar en la lucha contra el coronavirus

“He crecido muchísimo espiritualmente, he estado cerca de mi familia”, aseguró

Después de que se confirmara que había dado positivo al coronavirus, la conductora mexicana Karla Martínez reapareció en el programa Despierta América, donde anunció lo que hará para ayudar en la lucha contra esta terrible enfermedad que ha provocado la muerte de millones de personas en todo el mundo.

En la cuenta oficial de Instagram del programa, se puede ver un video, el cual tiene más de 110 mil reproducciones hasta el fecha, donde Karla Martínez les cuenta a sus compañeros cómo se está sobreponiendo al coronavirus.

“Siento como si fuera el primer día de clases, siento maripositas en el estómago, estoy muy feliz de verlos, estoy muy feliz de sentirme bien, estoy muy agradecida con Dios, con toda la gente que me ha enviado mensajes tan lindos, muy agradecida, eso es todo lo que siento en mi corazón, mucha alegría, mucha paz, mucho amor, de verdad, muy feliz”, compartió la conductora mexicana.

Por su parte, el conductor venezolano Raúl González le dijo a Karla Martínez que la escucha muy bien en comparación a las ocasiones anteriores, además de que le agradece a Dios por verla así y verla bien: “Hemos estado orando por ti, preocupados por ti, por Emerson (esposo de Karla), por las niñas”.

“Es lo que menos quiero, que se preocupen, porque bendito Dios, todos estamos muy bien, y creo que dentro de todo lo que me ha tocado vivir, he sido muy bendecida y muy afortunada porque hay mucha gente que la verdad la ha pasado, o la está pasando, peor que yo, y yo creo que Dios me escogió, escogió este cuerpo fuerte, escogió este cuerpo sano, escogió este cuerpo de una mujer joven por alguna razón y quizás porque este cuerpo joven sabía que se iba a recuperar e iba a poder ayudar a salvar la vida de otras personas”, expresó Karla Martínez.

Y cuando nadie lo esperaba, la conductora mexicana aseguró que lo primero que hará cuando se recupere del coronavirus es donar su plasma, ya que está consciente que muchas personas la están pasando “muy difícil”, y por esa razón, ella cree que le tocó vivir todo este proceso.

“Le agradezco a la vida, le agradezco a Dios, he crecido muchísimo espiritualmente, he estado cerca de mi familia, aunque lejos, pero he contado con el cariño de tanta gente, las cosas que nos pasan en la vida, como éstas, la adversidad, nos reafirma todas las bendiciones que tenemos y nos reafirma la gente con la que contamos, gente que hace mucho no me escribía, me escribió, la gente en las redes, las oraciones, no tengo cómo agradecerles”.

