El reclamo no terminaría aquí: “¿Qué onda, mujer empoderada? Todas valemos lo mismo. Solo que enfatizo ese parrafo nomás no cuadro, ‘para las que trabajamos’, o sea, el trabajo de la casa, ¿qué es? Es más, ching… y sin cheque, como tú”.

No lo veía venir. La conductora mexicana Karla Martínez, una de las presentadoras de Despierta América, no se imaginó lo que provocaría su publicación en redes sociales, pues al preparar un pollo frito en Airfryer, usuarios le reclaman.

“Estás demasiado delgada“

Probablemente, sus seguidores no estaban enterados del mal rato que estaba viviendo Raúl González, ya que le hicieron todo tipo de comentarios a Karla, quien cometió una imprudencia con esta petición.

“Karla, me encanta por cómo vistes. Cuando no la uses, pásamela, soy talla chica”, “Una humilde opinión, ese cabello de los 80 no me gusta, lo siento”, “Muy bella”, “Guapa”, “Déjate tu pelo lacio”, “Karla, ¿cuándo vas a salir peinada?”, “Me fascina tu cabello, está espectacular, te ves súper chic”.

Por su parte, una seguidora mostró su preocupación y se expresó de la siguiente manera: “Estás demasiado delgada“.

Los halagos parecían no tener fin: “Me fascina tu lindo pelo y tu linda sonrisa, te amo mi vida”, “Guapa como siempre y con un corazón muy grande”, “Me encanta tu estilo”, “Tan bella mi corazón de melón”, “Hermosa me encanta todo lo que te pones y el pelo espectacular”.

Pero quien no la está pasando nada bien es Raúl González, quien informó sobre la muerte de su papá a través de redes sociales.

Archivado como: Karla Martínez prepara un pollo frito en Airfriyer y le reclaman

Suscríbete a nuestro boletín semanal y participa por una gift card de $100 cada mes. Recibe tus noticias favoritas en tu bandeja de correo electrónico desde hoy mismo.