“Que Bella es esta mujer, querida Karla”, “¿Qué opinas de tu cuñada deja el medio y de todos esos chismes que han estado diciendo: que por tu hermano Ana ya no estará trabajando por celos?”, “Que Hermosa fotos! Me encanta tu traje de baño”, “Super bella mi Karlita dios te bendiga”, “Wow que cuerpo”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Karla Martínez traje de baño Ana Patricia Gámez

Ana Patricia Gámez con su familia

Por su parte Ana Patricia Gámez, en su perfil de red social, compartió las instantáneas donde luce un traje de baño color rosa, al igual que su cuñada bastante escotada, dejando en claro que es dueña de una figura espectacular y envidiable, en la imagen se observa a su esposo y a sus hijos.

"Lindos, Ana me da tristeza que te vayas del programa porque ya tus chispas no van a estar también me gusta cuando te ríes sin control la risa tuya es contagiosa muchos besos a todos", "Hermosa familia Bendiciones", "Disfruta con tu bella familia Ana", "cómo me gustaría que siguieras en tu programa te voy a extrañar mucho Ana Patricia nada más por ti lo veo eres una mujer bellísima me encanta tu actitud".