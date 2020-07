Mientras Alan Tacher dio la cara al decir que tiene coronavirus, Karla Martínez preocupa a todos al estar indispuesta

Usuarios se preguntaban por el paradero de la conductora mexicana

Se dice que Karla Martínez tiene fiebre, aunque no se ha confirmado si tiene coronavirus, aunque una foto confirma sospechas

Mientras Alan Tacher dio la cara al decir que tiene coronavirus, Karla Martínez, una de las conductoras del programa Despierta América de Univisión, preocupó a todos al estar indispuesta y usuarios se preguntaban por su paradero.

Todo empezó después de que en la cuenta oficial de Instagram del programa se compartiera una foto en la que aparecen todos los conductores de Despierta América con la frase “¡Juntos somos más fuertes!”.

“Este #TBT (“ThrowBack Thursday”, que podría traducirse como “Jueves de volver al pasado) hoy lo necesitamos más que nunca”, dice en esta publicación que hasta el momento lleva más de 20 mil likes, entre ellos de la conductora de Primer Impacto, Michelle Galván, quien está a punto de convertirse en mamá, así como de la periodista Mandy Fridmann, el conductor Orlando Segura y el actor mexicano Ernesto Laguardia.

A pesar de tratarse de una fotografía del recuerdo, los usuarios de esta cuenta aprovecharon la ocasión para desearles lo mejor a los conductores de Despierta América, a quienes mandaron a cuarentena a sus casas luego de que Alan Tacher diera a conocer que él y su esposa, Cristy Bernal, habían dado positivo al coronavirus.

Por su parte, un internauta notó que Karla Martínez no estuvo presente en el programa y preguntó lo siguiente: “¿Y dónde está Karla? ¿Por qué no se habla de ella hoy y por qué no está en el programa y eso que son transparentes?”, lo que provocó varias respuestas.

“Ya lo dijeron, está enferma”, “Solo dicen que está indispuesta, pero no dicen que también ella dio positivo al virus, lo leí en otra nota, que ella tiene fiebre“, “Tiene el virus, ayer salió en Chisme No Like que siempre da las notas antes que cualquier programa”, “Han dicho todo el tiempo que está indispuesta”, “Dijeron que Karla se siente indispuesta, por eso no está”, “Yo creo que ya tiene coronavirus, pero no dicen porque no está confirmado, solo dijeron que está indispuesta”, “También tiene coronavirus, lo dijeron”.

A pesar de que se supo que la conductora mexicana Karla Martínez estaba indispuesta por fiebre, no se ha confirmado hasta el momento si tiene coronavirus, aunque una internauta lo da por un hecho:

“Karla, que se recupere y fue la que hizo publicidad cómo llegaba a su casa, mostró su casa y fue la primera, este virus no perdona, ni guardaban distancia entre ellos”.

Otra usuaria no dejó pasar la oportunidad para mandarle un mensaje a Alan Tacher y a su esposa: “Alan y Cristy, que todos se recuperen pronto, pidiendo por ustedes @despiertamerica. Lo siento mucho, Cristy, está bien que llores”.

Sin embargo, lo que todos esperaban sucedió y Karla Martínez terminó apareciendo y confesando algo que confirma las sospechas.