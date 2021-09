A punto de cumplirse cuatro años de la muerte de Karla Luna, surgen reveladores detalles

La hermana de la “Lavandera Morena” asegura que Karla Panini le hizo brujería

“Estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no veíamos”, expresó Erika Luna, mejor conocida como Kika

Luego de una larga lucha contra el cáncer, el 28 de septiembre de 2017 falleció Karla Luna, conocida como la “Lavandera Morena”, y ahora, a unos días del cuarto aniversario de su muerte, su hermana asegura que Karla Panini le hizo brujería.

Relacionado

Fue a través de su cuenta de TikTok que Erika Luna compartió un video, el cual retomó Chisme No Like en sus redes sociales, donde comentó sobre los sucesos paranormales que comenzaron a ocurrir alrededor de su familia. “Kika” no se guardó nada en esta ocasión.

“A Karla Luna le hicieron brujería”

““Story time el por qué digo que a mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió”, comenzó diciendo Kika Luna en este video que a la fecha tiene casi 25 mil reproducciones y provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

“De veras que me ha costado mucho trabajo recordar porque realmente me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no veíamos. Lamentablemente, ahorita es demasiado tarde, pero espero que alguno de todos ustedes les sirva este testimonio y que no confíen”.