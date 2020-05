View this post on Instagram

Se logroooo Última hora! Informa la cuenta @karlaluna_laverdad que después de varias denuncias de fans de Luna al DIF de Monterrey, indignados por el maltrato reportado en la misma cuenta a las hijas de Luna. La cuenta @karlaluna_laverdad reporta que ya se puso una denuncia formal y que se les pedirá que se reúnan con un trabajador social del DIF para verificar si hubo maltratos a las menores y de ser así se les retirarán a las niñas entregándolas a la familia de Karla Luna. Celebró y agradeció la líder de la cuenta a sus seguidores fieles a la memoria de #karlaluna #karlapanini #americogarza #justiciaparakarlaluna Tu Equipo #ChismeNoLike