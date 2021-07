Karizma Rivera explota contra Daisy Cabral

“Deja de meterte con nosotros, ya nos hiciste mucho daño”

“Daisy se ve que tiene hambre de fama”, le dicen seguidores a la exsocia de Mayeli Alonso ¡Se armó la batalla! Karizma Rivera, hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera explota contra la exsocia de su mamá, Daisy Cabral y le pide mediante historias en redes sociales que deje de meterse con su familia que ya “suficiente daño le ha hecho”, usuarios afirman que Daisy le tiene envidia a la ex de Lupillo Rivera. Vaya que el “pleito” entre Mayeli Alonso y su ex socia cada vez va escalando aún más, y es que desde que se anunció el problema que estas dos mujeres tienen, en dónde Daisy afirma que la ex de Lupillo le debe dinero y no se lo quiere pagar, ahora hasta los hijos de Mayeli salieron involucrados y Karizma Rivera no quiso quedarse callada. “La madre borracha y la niña menor con un hombre” dice Daisy Cabral, provoca la molestia de Karizma Rivera, hija de Mayeli Alonso Fue a través de historias de Instagram en dónde se armó la pelea campal entre la hija mayor de Mayeli Alonso, Karizma Rivera en contra de su exsocia Daisy Cabral, y que todo se detonó después de que Daisy llamara a Mayeli “borracha” en sus redes sociales, citando lo que parecía ser una nota respecto a la ex de Lupillo. En sus historias en Instagram, Daisy Cabral parecía estar compartiendo un video de Mayeli Alonso con un hombre, en el cual escribió lo siguiente: “La madre borracha en una esquina y la niña menor en otra con un hombre encuerándose arriba de una mesa en público, pero YO soy el peligro para sus hijos”.

“Usted ya le hizo mucho daño a mi familia” Karizma Rivera, hija de Mayeli Alonso, explota contra la exsocia de Mayeli, Daisy Cabral Ante estas declaraciones, la hija mayor de Mayeli Alonso, Karizma Rivera, explotó contra la exsocia de su madre, Daisy Cabral, pidiéndole que dejara de meterse con su familia: “Señora Daisy, le voy a pedir que por favor nunca vuelva a referirse a mi de ninguna manera”, inició la joven, hija también de Lupillo. “Usted ya le hizo mucho daño a mi familia, estamos cansados de usted, nunca se refiera a mi o a mi hermano y menos juzgar el trabajo de mi mamá con nosotros, así que por favor mantenga a mi hermano y a mi lejos de sus problemas y asuntos, por favor, quien te crees para decir algo. Tu fama esta hambrienta”.

“Meterse con los hijos ya es mucho, ¿no?” seguidores reaccionan ante la respuesta de Karizma Rivera, hija de Mayeli Alonso, hacía Daisy Cabral Posteriormente a esta contundente respuesta de parte de Karizma Rivera, en contra de la exsocia de su madre, Daisy Cabral, diversos seguidores de la cuenta @ecandalo_o, la cual subió las historias, comenzaron a mostrarse, argumentando que ya meterse con los hijos de Mayeli Alonso era algo ya más fuerte: “Meterse con los hijos ya es mucho, ¿no? Esa mujer con el afán de querer fregarse a Mayelia no le importa meterse con los hijos, que horror”, “Creo que Daisy la cag# en meterse con los hijos, y estoy completamente de acuerdo en que solo busca fama, por que ¿Quién es ella? Antes de que hablara de Mayeli ¿Alguien la conocía?”.

“Le tiene envidia a Mayelia” seguidores reaccionan ante las palabras de Karizma Rivera, hija de Mayeli Alonso, en contra de Daisy Cabral Por otra parte, seguidores afirmaron en la contestación de Karizma Rivera que Daisy Cabral le tenía envidia a Mayeli Alonso: “Daisy se ve como envidia a Mayeli, una cosa son los problemas personajes de mujer a mujer y otra es meterse con los niños, Daisy ha caído tan bajo que de verdad tiene hambre de fama”. “También a Mayeli le encanta el mitote, para pelear se ocupan dos”, “Cuando tenga sus hijos que los cuide a su manera, y no se meta con la crianza de hijos e hijas ajenas. Porque los hijos de Mayeli y Lupillo Rivera aún teniendo redes sociales nunca le han faltado el respeto”, “¿No que toda una empresaria? La Daisy ya cae mal”.

El pleito entre Mayerli Alonso y Daisy Cabral inició en el año 2019, provocando que Karizma, hija de Mayeli saliera a su defensa El pleito entre estas dos mujeres inició desde el año 2019, en dónde de acuerdo con el portal de Univisión, la exsocia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral firmaba que Mayeli había faltado a su contrato laboral, interponiendo una demanda en una Corte de Los Ángeles en contra de ella, debido a que en ese entonces le debía más de un millón de dólares Tras varios dimes y diretes, en dónde hasta la hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, Karizma Rivera salió involucrada, fue hace poco cuando la pagina del programa Suelta la sopa publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en dónde aparecía Daisy afirmando que la ex de Lupillo Rivera no le ha pagado nada de lo que le debe.

No ha pagado aún: Daisy Cabral, exsocia de Mayeli explota contra ex de Lupillo "No nos ha podido pagar, ni nos ha aceptado ningún plan de pago y cuando le ofrecí trabajo, ella se ofendió", comentó en el video. Cabe recordar que fue hace unos días cuando se circuló una información en dónde aseguraba que Daisy le propuso a Mayeli barrer sus tiendas como formas de pago, pero la ex de Lupillo se ofendió. Por otra parte, el portal de Univisión argumentó que la ex socia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral dijo que esta propuesta no lo hizo con el afán de ofenderla a ella ni a las personas que se dedicaban a la limpieza: "Para nada, y eso es lo que yo quise aclarar con mi comunicado. En ninguna forma fue así, pero entiendo que ella lo quiso ver de esa manera".

Teníamos otras opciones Tras esto, Daisy Cabral confesó en el video de Suelta la sopa que incluso trató de sacarle el dinero a Mayeli desde su cuenta pero no se pudo: "Incluso tratamos sacarle el dinero directamente de su cuenta pero desafortunadamente… mejor no digo nada, no, no se pudo", confesó la también ex amiga de Mayeli. Sin embargo, para los seguidores de Suelta la sopa las palabras que dijo Daisy Cabral en contra de Mayeli Alonso pasaron a segundo plano, ya que ellos se concentraron más en el rostro de la también empresaria, la cual a comentarios de muchos estaba llena de puras "imperfecciones", recibiendo un sin fin de comentarios negativos.

"Su cara es fatal" usuarios critican el rostro de Daisy Cabral Una seguidora sin tapujo alguno escribió: "Esto es para que vean todas las que compran sus productos chatarra que no sirven para nada, para prueba está la misma dueña con esa cara de empedrado", a lo que otros usuarios respondieron: "Muy cierto, su cara esta fatal", "Tiene cara de molcajete jajajaj". Más y más comentarios comenzaron a llegar al video de Daisy Cabral, en dónde afirmaba que Mayeli Alonso, su exsocia no quería pagarle, en dónde seguidores afirmaron que ese era el verdadero rostro de Daisy y no tanto la que presumía en redes sociales: "Lo que engañan los filtros", "Ay, se les olvidó ponerle los filtros", "¿Y que el colágeno que ella vende no es para eso?".

“Tus productos entonces no sirven” “Que con el dinero mejor se vaya a hacer unas sesiones laser, que le urgen”, “Esta vieja toda la promoción que le hace a sus productos que son disque mágicos pero en la carita no le han servido”, “¿En serio así tiene su cara? Pero si en las fotos se le ve una carita de porcelana al recomendar sus productos”. Archivado como: Karizma Rivera Daisy Cabral Los usuarios comenzaron a echarle en cara que realmente sus productos no eran tan mágicos como ella muchas veces comentaba, afirmando que no eran más que mentiras: “Si esos productos de belleza son tan buenos, ¿por qué no los usa ella? Creo que los necesita muchísimo”, “No pues, yo le miraba su cara hermosa en todas las fotos, que pasó ahí?, “Para que vean que no sirven esos productos, se nota”.