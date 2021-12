Capturan a aeromoza por andar de vendiendo droga; ni su belleza la salvó (FOTO)

No queda duda que todo está de una gran estrategia pues la chica aprovecha de su gran belleza para atraer a quienes serían sus clientes, pero cabe mencionar que antes de que esta mujer decidiera ser narcomenudista contaba con su empleo como aeromoza.

‘La Hazel’ sin duda alguna es una mujer muy audaz y lo que ayudó mucho fue su gran simpatía y su belleza pues cada hombre que se le acercaba no dudaba ni un poco en consumir las drogas que ella distribuía junto con su cómplice ‘El Mario’ ahora que ambos han sido capturados tu ingenioso plan llega a su fin.

Lo cuál sirve de inspiración para las personas que se encuentran involucrados en el mundo de las drogas, pues que persona no le gustaría tener mucho dinero en sus bolsillos por ello muchos jóvenes se ven involucrados en este negocio por hambre de dinero, al igual que las mujeres ya que suelen ser un poco vanidosas y desean tener un cuerpo de 100. Archivado como: Karina La Hazel Narco

Karina R alías ‘La Hazel’ tenía un trabajo estable en importante empresa de aerolínea

Seguramente la chica no tuvo alguna otra alternativa de verse envuelta en esta situación tal vez estaba demasiado confiada en que no se le podría capturar puesto que ya llevaba varias entregas realizadas sin ningún problema, pero cabe mencionar que la vida no siempre es color de rosa y pese a que para ella era algo tan sencillo y rápido de realizar, las circunstancias se tornaron en otro color y fue capturada.

Los motivos y formas de ingreso o acercamiento al mundo de las drogas son distintos para hombres y mujeres; para ellos, los elementos que determinan su inserción son la pobreza, el olvido de las instituciones, el desempleo, la exclusión del sistema escolar, pertenecer a pandillas y la reclusión en penales por infracciones menores. Archivado como: Karina La Hazel Narco