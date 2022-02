Karina Chávez Vargas y Jesús Arias Villa fueron asesinados a balazos en Salinas, California, y aún no hay nadie detenido por ese crimen. El Departamento de Policía de Salinas (SPD, por sus siglas en inglés) identificó a los dos jóvenes muertos a tiros en medio de la noche en un misterioso crimen.

Sin embargo, cuando los paramédicos del SFD llegaron al lugar para darle la ayuda de emergencia a Karina Chávez Vargas y Jesús Arias Villa ya no pudieron hacer nada por los muchachos y se les declaró muertos en el lugar. El caso entonces lo tomó la División de Homicidios del SPD.

La adolorida señora Villa le dijo a la estación de televisión que su hijo era un “luchador” desde que en la niñez se le diagnosticó con un ligero autismo. “Soy un niño normal, no quiero subirme a ningún tipo de camión especial para ir a la escuela” dice Alma Villa que le dijo su hijo cuando descubrió que era autista.

Jesús Arias Villa, según su madre, amaba el pugilismo desde los siete años de edad y ese deporte era su pasión y lo practicaba como aficionado. “Amaba ir al gimnasio y mantenerse saludable y en forma, siempre me decía que bebiera mucha agua. Era un muchacho muy inocente” dijo Alma Villa a la televisora.

“No sé si puedo soportar más este dolor”

“Mi hijo murió en su auto, los dos murieron juntos, no sé si puedo soportar más este dolor. Trato de controlarme pero no sé si lo peor ya ha pasado. Mi hijo era un buen muchacho, nunca me respondía de manera grosera, era muy amoroso con todo el mundo” dijo Alma Villa transida de dolor.

La División de Homicidios del SPD detalló que los asesinos de Karina Chávez Vargas y Jesús Arias Villa escaparon en un auto sedán de color claro del cual no se conocen más características por la Grandhaven Street con rumbo al este. El móvil del crimen tampoco se sabe.