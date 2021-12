Ana Patricia Gámez ¿regresa triunfal a la televisión?

Karina Banda ‘desapareció’ de Enamorándonos USA

La mexicana se mostró feliz y la gente también de volver a verla Ana Patricia Gámez ‘reapareció’ en la televisión y como nunca se vio muy feliz después de estar alejada durante muchos meses en los que dijo adiós para cuidar a sus hijos y a su esposo, sin embargo alarmó el hecho de que Karina Banda ‘desapareció’ de Enamorándonos USA y la ex conductora tomara su lugar. Y es que lo alarmante de la situación en medio de la reaparición de Ana Patricia Gámez, fue que en Enamorándonos USA se vieron afectados por el brote de COVID en la empresa teniendo que cancelar varias apariciones de producción, de participantes y de Karina Banda quien se encuentra en cuarentena en plena semana de Navidad. Ana Patricia Gámez regresa de manera triunfal a la televisión, en Enamorándonos USA “Hoy en @EnamorandonosUsa Como en estos últimos tiempos la vida o las circunstancias te sorprenden, hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga! Y aquí se tuvo mucha alegría, positivismo y buena vibra!! Feliz Navidad Te quiero mi @RafaAraneda”, fue lo que escribió de manera inesperada Ana Patricia Gámez. Los fanáticos de la mexicana se fueron ‘apara atrás’ con la fotografía en que la mexicana aparece muy guapa con una blusa pegada en color rojo, con un pantalón del mismo tono y las tarjetas de Enamorándonos USA abrazando a su excompañero y amigo Rafael Araneda en el set del show.

Karina Banda ¿queda fuera de Enamorándonos USA? Karina Banda salió de Enamorándonos USA porque dio positivo a COVID; fue una de las contagiadas en Univisión donde el virus comienza a recorrer las instalaciones a pasos agigantados pues se han dado ya varios miembros de la organización con el coronavirus en sus sistemas, con todo y las vacunas aplicadas. Sin embargo, ¿la esposa de Carlos Ponce sufrirá las consecuencias de su contagio? ¿Será que Ana Patricia Gámez ‘le gana el trabajo’ y se queda en su lugar como originalmente estaba? La gente reaccionó a las fotografías de la ex reina de belleza en las instalaciones del programa.

Ana Patricia Gámez ¿le quita el lugar a Karina Banda? La gente queda maravillada al verla en Enamorándonos USA Ana Patricia Gámez recibió un montón de comentarios ante su regreso a Enamorándonos USA y externaron que la querían ver en lugar de Karina Banda, quien es su sustituta: “Regresa Al show Hermosa, se te extraña”, “Espectacular anoche ese programa con ella”, “Quédate Anita te extrañamos”, “Ahí es donde tu perteneces”, “Regresa al programa”. Más personas parece que olvidaron que Karina Banda estuvo unos meses como nueva conductora de Enamorándonos USA, pues piden que la original, Ana Patricia Gámez sea quien se quede de titular: “Usted es preciosa, anoche a mi esposo y a mi nos dio gusto verla en el programa, que Dios bendiga a usted y a toda su familia”, “Que se quede que se quede, me gustaba mucho el programa con ella, no me acostumbro a la otra”, “Regresa por favoooor!! Un dia por semana minimo!”.

Karina Banda se recupera de COVID, mientras Ana Patricia Gámez triunfa en Enamorándonos USA Karina Banda se encuentra en buen estado de salud, aunque con síntomas leves, pero deberá estar en cuarentena por los próximos días, razón suficiente para que desaparezca de Enamorándonos USA, sin embargo no queda claro si Ana Patricia Gámez queda en su lugar por todo ese lapso o solamente estará en las emisiones especiales. Lo que está claro, es que la gente la pide a gritos: “Se te extraña ¿por qué no regresas? eres la mejor conductora, la neta”, “No entiendo que pasó que saliste de Enamorándonos ustedes nunca dicen la verdad por que salen de los programas”, “Saludos Anita, no sabes la emoción que nos dio verte en Enamorándonos, la verdad que la gente te quiere mucho, lo sentiste verdad? Y por supuesto nosotros también, esperemos que algún día te decidas regresar al programa, te extrañamos mucho Un abrazo”, “Eres bella, la mejor reina de belleza, la de Enamorándonos, por fa vuelve, tu trabajo con Rafa es lo más grande de Unimas”.

¿Qué sucederá? ¿Se quedará la mexicana Ana Patricia Gámez en Enamorándonos USA? Cuando daba la impresión que el coronavirus había dado una tregua, se encienden las alarmas en la cadena de televisión Univisión, ya que la periodista y conductora mexicana Karina Banda sale positiva y el especial del programa Enamorándonos USA ha sido cancelado. A través de la cuenta oficial de Instagram de este show televisivo se compartió un comunicado donde se enfatiza en la importancia de cuidar la salud de todo el equipo de Enamorándonos USA, así como la de todos sus invitados, por lo que se tomó esta difícil decisión.

Especial de Enamorándonos USA, cancelado “Debido al incremento de casos a causa de la nueva variante de COVID-19, nos vemos en la necesidad de cancelar el especial, ‘Amor en Navidad’, que teníamos preparado para mañana (hoy) domingo 19 de diciembre por Univisión. De parte de todo el equipo de Enamorándonos USA les deseamos una segura y feliz Navidad”. En este mismo comunicado, se hizo la invitación a los seguidores del programa a que estén atentos a sus redes sociales, donde podrán ver y compartir su “Gran Fiesta de Navidad”: “Y la tan esperada boda de Richard y Carolina la podrán disfrutar cuando regresemos el lunes 3 de enero a las 8P/7C por UniMas”.

Conductores del programa se toman las cosas con buen humor ¿Al mal tiempo buena cara? Unas horas después de que se diera a conocer que el especial de Enamorándonos USA había sido cancelado, se compartió un video en el que aparecen los conductores del programa, Rafael Araneda y Karina Banda, con un importante anuncio para sus admiradores. “Rafa, ¿listo para las vacaciones?”, pregunta en primer lugar Karina, a lo que el conductor chileno respondió de manera afirmativa. A continuación, se mostraron algunos momentos que se vivieron a lo largo del año durante este show televisivo: “Nos vamos por un ratito y regresamos en tan solo dos semanas para seguir enamorándonos” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Ana Patricia Gámez había salido al quite en Enamorándonos USA A pesar de que hace poco más de seis meses había salido de Enamorándonos USA, la modelo y conductora mexicana Ana Patricia Gámez regresó al programa para suplir a Karina Banda, quien había dado positivo a coronavirus. Fue en sus redes sociales que compartió cómo fue que se dio esta propuesta. “Hoy mientras grababa mi podcast recibí una llamada con una invitación que no pude rechazar: Acompañar a mi querido @RafaAraneda en @EnamorandonosUsa, que bien la pasamos! Espero se hayan divertido tanto como yo”. Muchas personas le pidieron que regrese definitivamente.

Así dio a conocer Karina Banda que había dado positivo a coronavirus “Como saben, tengo varios días ya enferma en mi casa, tomando precauciones y estaba haciendo ‘changuitos’ para que esa prueba fuera negativa, pero dio positiva, tengo Covid-19. Les cuento todo esto porque en esta época se está confundiendo mucho con gripa. Yo tenía los sintomas de una gripa, me sentía muy mal, me dolía el cuerpo, tenía tos, me dolía la garganta, me hicieron una prueba rápida y salió negativa”, expresó por medio de un video Karina Banda, conductora de Enamorándonos USA. La también periodista, quien se casó en secreto con Carlos Ponce, compartió que a pesar de su malestar siguió con sus actividades, pero al día siguiente por la mañana, presentía que algo no estaba bien: “Me hicieron un PCR, y ese mismo día, mi PCR salió negativo, pero me hice dos pruebas rápidas y salieron positivas”.

“Hay muchos casos, es una locura”, dice la conductora de Enamorándonos USA En otra parte de este video, y luego de decir que se hizo dos pruebas más que resultaron positivas, la conductora de Enamorándonos USA comentó que hay muchos casos de personas contagiadas de COVID-19, lo cual es una locura: “Ahorita están dando unos tratamientos que te ayudan a salir más rápido del virus”. “También sé que es difícil pedirles esto porque vienen Navidad y viene Año Nuevo, pero no abracen, no besen a sus amigos, a su familia, usen cubrebocas si van a hacer reunión, hay que cuidarnos mucho, no sé qué decirles, yo tenía mis dos vacunas de Pfizer y estaba por ponerme el ‘booster'”, reveló Karina Banda. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.