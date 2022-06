El vestido es obra de la diseñadora sudafricana Alena Leena, por su parte Carlos Ponce lució un traje de los años 50, pero nada de esto fue suficiente para algunos internautas que no dejaron en paz a la mexicana, pues consideran que su vestido no estuvo a la altura del evento de la boda de Karina Banda y Carlos Ponce.

Carlos Ponce humilla a su ex Ximena Duque con quien no se quiso casar , pues prefirió tener su boda con Karina Banda, pero critican vestido de novia, algo que el público no le perdona a la periodista y presentadora, pues dicen que está “muy feo”, de acuerdo a comentarios vertidos en la cuenta de Instagram de escanalo_o.

Karina Banda Carlos Ponce: ¿QUÉ DIJO ELLA SOBRE SU VESTIDO?

Sobre su atuendo, la mexicana se sinceró y comentó lo siguiente: “Estuve emocionada de verlo así. Las caderas me bajaron impresionante, Carlos me dice: ‘Te ves superbién’. Para mi boda me puse las pilas y sí se pudo”, dijo, escribió People en Español.

Y la periodista y presentadora agregó sobre su ajuar: “Mi vestido lo encontré en una boutique en México y fue el primer vestido que me probé; me probé cinco y me quedé con este. Soy práctica cuando me pongo algo y me siento yo ni lo pienso dos veces”. Archivado como: Karina Banda Carlos Ponce