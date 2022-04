Karina Banda ausencia esposo. La gran ausencia del galán de telenovelas , Carlos Ponce, en las recientes vacaciones de su amada Karina Banda no ha pasado desapercibida a través de las redes sociales , causando grandes dudas ante sus seguidores y creando especulaciones sobre una posible separación luego de no verlos juntos.

Las dudas por parte de los seguidores de Karina se hicieron presentes, “¿Y dónde está Carlos Ponce?”

En la publicación de Karina en Instagram, sus seguidores no tardaron en cuestionarle “¿Y dónde está Carlos Ponce?”, cabe señalar que el medio citado reconoce que la bella presentadora de Univisión está siempre al pendiente de los mensajes que sus seguidores le hacen llegar, por lo que no tardó en explicar la ausencia de su esposo.

“En casa con Bruno y sus hijas mientras yo me tomé unos días con mi familia que me hacían mucha falta. Ya viene nuestro viaje de pareja”, respondió la ex presentadora de ‘Enamorándonos USA’ ante las dudas que se generaron tras no ver al entrañable galán de telenovelas a su lado. Archivado como: Karina Banda ausencia esposo.