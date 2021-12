El funcionario atendió a Harris “durante todo el día del martes”, según el comunicado. “Ayer, el lunes y todos los días de la semana pasada, este miembro del personal dio negativo por Covid-19”, explicó Sanders. La persona, cuya identidad no fue revelada, recibió su pauta completa de vacunas y el refuerzo.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio negativo este miércoles a dos pruebas de Covid-19 y se someterá a nuevos test el viernes y el lunes próximos, después de que un integrante de su equipo que no experimentó síntomas resultara positivo en un examen de rutina.

Harris tenía en su agenda recibir el resumen diario clasificado del presidente con Joe Biden alrededor de las 10:00 de la mañana del martes en la Oficina Oval. No está claro si el asistente de Harris estuvo en la habitación. Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a la solicitud del diario de comentar sobre si Biden también estuvo también en contacto cercano con la persona contagiada.

Al respecto, el diario New York Post reportó que la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en estrecho contacto “durante todo” el martes con un miembro del personal que dio positivo por COVID-19. Harris y el asistente estuvieron en “estrecho contacto” según las pautas de los CDC, lo que aumenta la probabilidad de transmisión, dijo su portavoz Symone Sanders, en un comunicado el miércoles.

Pero incluso quienes han usado mascarillas y han recibido una vacuna de refuerzo, incluidos los senadores Elizabeth Warren y Cory Booker se han contagiado de Covid en los últimos días; ahora mismo están cumpliendo su respectiva cuarentena, pero ambos han reportado que no han experimentado síntomas fuertes.

La secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki , señaló en un comunicado que el funcionario, completamente vacunado y con su refuerzo, había pasado aproximadamente 30 minutos cerca del gobernante en el Air Force One mientras viajaba de Orange (en el estado de Carolina del Sur) hacia Filadelfia, en Pensilvania.

Kamala Harris negativo Covid: “Es de interés para el público”

La portavoz de la Casa Blanca afirmó que es “de interés para el público” saber si se considera que el presidente, su vicepresidenta, Kamala Harris, así como la primera dama y el segundo caballero “han estado en estrecho contacto con un funcionario de la Casa Blanca que posteriormente da positivo por Covid”.

Jen Psaki puntualizó que la persona -"que no tiene contacto habitual con el presidente"- dio negativo en la prueba exigida a todos los viajeros antes de subir a la aeronave presidencial, mejor conocida como Air Force One y no fue hasta el domingo cuando empezó a experimentar los síntomas.