En una entrevista ofrecida a Efe, le preguntaron sobre el mensaje que envió durante su viaje a los centroamericanos que se plantean emigrar: “No vengan. Si vienen a la frontera, no podrán entrar”. La vicepresidenta recibió críticas hasta de su propio partido ya que bajo la ley estadounidense e internacional, los migrantes que llegan a la frontera tienen derecho a solicitar asilo.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris prometió que el EEUU sería un refugio para quienes buscan asilo al mismo tiempo que aumenta la polémica del porqué la demócrata no ha visitado la frontera con México.

Sin embargo, ante el aumento de críticas, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que “se estaba trabajando” en una posible visita a la frontera por parte de Kamala Harris. “En algún momento, ella puede ir a la frontera. No tengo ningún viaje para previsualizar o predecir o una línea de tiempo para eso“, dijo. “Lo que quisiera reiterar es que su asignación era trabajar con países y líderes del Triángulo Norte para abordar las causas fundamentales, abordar la corrupción y asegurarse de que trabajamos juntos para abordar las preocupaciones humanitarias”, indicó Psaki.

Con el viaje de Kamala Harris a Centroamérica aumentó la polémica de que aún no ha visitado la frontera con México a pesar de la problemática migratoria que se vive ahí. En varias oportunidades Harris ha resaltado que está enfocada en “atender las causas de la migración y no de administrar la frontera”, informó La Opinión.

En rueda de prensa junto a López Obrador, Ebrard dijo este miércoles que “sí se tocó” el tema de la frontera porque “es una de las principales preocupaciones de México”, ya que la clausura de los viajes terrestres no esenciales desde marzo de 2020 ha dejado “un impacto muy grande”.

Critican foto de AMLO junto a Kamala Harris

Con una mancha en la parte derecha de su pantalón y los zapatos aparentemente sin bolear, AMLO se paró junto a Kamala en lo que muchos presumen fue con la intención de mostrar sencillez. “Pero que hombre tan cochino ni los zapatos limpia, de que sirve que esté en el Palacio Nacional, hasta una gente de limpieza se ve más limpio que él. Y que no me vengan con el cuento que quiere aparentar ser del pueblo, porque el pueblo no es tan cochino”, escribió un cibernauta.

“Por culpa de gente como este decrépito nos tratan como nos tratan en algunos lugares del mundo, han de pensar que todos somos iguales. No señor, en México hay mucha gente muy culta, preparada, políglota, que entiende la tecnología y la evolución de la vida”, escribió un usuario en Twitter.