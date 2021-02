Y es que se observa como su servicio secreto, la sigue a más no poder a donde quiera que vaya, y en esta ocasión él también bajó y subió las escaleras, pero no con la condición de Kamala Harris.

Reacciones en las redes sociales

A través de la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa, publicaron la grabación donde se ve a la vicepresidenta y a su guardaespaldas ejercitándose.

“#KamalaHarris, fue captada durante una rutina de ejercicios, pero mientras subía y bajaba escalones, lo que hacía su guardaespaldas se llevó todas las miradas”, escribieron en el video.

A continuación se mostrarán algunos de los comentarios que distintos usuarios realizaron en la grabación, donde Kamala Harris se encuentra entrenando.

“Hermosa, me gusta lo humilde de ella y honor tenerla como vicepresidente… y si a ti no te parece evita la fatiga de comentar ok es mi opinión tú tienes la tuya y la respeto”, “Gastando el dinero de los contribuyentes, pagando al servicio secreto para que la cuiden mientras ella haga de sus payasadas”, “Como se ve que no tiene nada que hacer”, “Y el seguridad con esa ropa tan incómoda para trotar también”, “Ridícula! Siempre quieren llamar la atención.¿Por qué no sube y baja las escaleras de su choza?”.

“Muy bien Kamala Harris, eso es para que veamos que donde quiera se puede hacer ejercicio, no hay excusa para no hacerlo. Bendiciones”, “El secret service ahí haciendo ejercicio también a lado de ella!”, “Bien por ella hasta allí perfecto. Pero el caballero de Tuxido al lado de ella le tocó también el pobre sube y baja. Gajes del oficio”.

Archivado como Kamala Harris escaleras guardaespaldas.