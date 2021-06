Kamala Harris es criticada por no visitar la frontera en su viaje a México

“Iremos a la frontera”

Harris continuó diciendo: “Hemos estado en la frontera. Así que todo esto sobre la frontera. Hemos estado en la frontera. Hemos estado en la frontera”; pero Holt la confrontó y le dijo: “No ha estado en la frontera”.

Su respuesta: “Y no he estado en Europa”, respondió algo reactiva Kamala Harris. “Y quiero decir, no entiendo el punto que estás diciendo. No estoy descartando la importancia de la frontera… “Me importa lo que está sucediendo en la frontera”, dijo.