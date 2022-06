En el video se observa que el canadiense no puede parpadear con uno de sus ojos y solo puede sonreír con un lado de la boca. Justin, que hace unos días ofreció un concierto en la Ciudad de México , reiteró que el asunto es “bastante serio” y que deberá tomarse un tiempo para recuperar su salud.

Justin Bieber tendrá que estar un tiempo alejado de los escenarios, pues su estado de salud no es el mejor; a través de un video en sus redes sociales , el cantante canadiense de 28 años de edad reveló que debido a que padece un síndrome, la mitad de su rostro está paralizado. Detalló que se trata del síndrome de Ramsay Hunt, el cual le afectó un nervio en el oído, causando la parálisis.

El productor Khaled Mohamed Khaled​, mejor conocido como DJ Khaled, fue de los primeros en reaccionar a esta noticia: “Te amo, hermano, estarás bien. Descansa. Te amamos. Dios te ama. Amamos a Dios. Te amo para siempre”, mientras que la reconocida actriz Diane Keaton, quien no ha ocultado su admiración por el canadiense, tambien le mandó las mejores vibras (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Con 240 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber es uno de los cantantes con más éxito en este red social. A todos tomó por sorpresa el hecho de que diera a conocer que padece el síndrome de Ramsay Hunt a través de un video, por lo que las muestras de apoyo no tardaron en hacerse presentes.

Justice World Tour quedó en pausa

“Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreír en este lado de mi cara y esta narina (orificio nasal) no se mueve”, explicó el intérprete de “Baby” en otra parte de esta grabación: “Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy imposibilitado físicamente de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave”, dijo Justin Bieber.

“Gracias por ser pacientes conmigo, y voy a mejorar: estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad, sólo que el tiempo… no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios. Confío en que todo sea por una razón. No estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar” (Con información de Agencia Reforma).